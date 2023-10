Inkontinenca ne sme biti tabu

Zdravniki pojasnijo, da poznamo več vrst urinske inkontinence: urgentno, stresno in mešano, med katerimi je najpogostejša stresna urinska inkontinenca. V večini primerov je krivec zanjo oslabljeno medenično dno. Ko so mišice okrog mehurja pod pritiskom (zaradi kašljanja, kihanja ali dvigovanja težkih predmetov), se sprostijo in posledica je nehoteno uhajanje urina. Pri ženskah so težave precej povezane z nosečnostjo oziroma številom in načinom porodov ter težo novorojenčkov, z operativnimi posegi v mali medenici, z delovnimi obremenitvami, hormonskimi spremembami v obdobju po menopavzi in drugimi dejavniki.

Vzroki inkontinence Življenjski slog in zdravstveni dejavniki, ki privedejo do stresne inkontinence: - nosečnost in porod, ker obremenita mišice medeničnega dna - intenzivne športne aktivnosti, kot je tek - poškodbe hrbta ali poškodbe, nastale pri športu - zaprtje in naprezanje - čezmerna telesna teža - pomanjkanje estrogena - kemoterapija - družinska anamneza – če je imela mati težave, je velika verjetnost, da jih bo imela tudi hči ...

Urgentna inkontinenca

Pri urgentni urinski inkontinenci ljudje občutijo pogosto, nenadno potrebo po uriniranju, ki ga ni mogoče zadržati, in to se jim dogaja tudi več kot desetkrat čez dan in pogosto ponoči. Nastaja zaradi motenj pri krčenju oziroma sproščanju mehurja, zato se sproži signal za praznjenje tudi takrat, ko mehur še ni poln. Če je težava posledica čezmerne dejavnosti živcev, ki nadzirajo mehur, strokovnjaki govorijo o refleksni inkontinenci. Nehotena dejavnost mišic mehurja pa je lahko tudi posledica poškodbe živčnega sistema, torej hrbtenjače ali možganov, ali poškodb samega mehurja. To se pogosto dogaja pri multipli sklerozi, parkinsonovi, alzheimerjevi bolezni, po možganski kapi in poškodbah med kirurškimi posegi, ki okvarijo živčevje mehurja ali mišic.

Faza zanikanja

Kot pišejo strokovnjaki podjetja Abena, številne ženske nočejo priznati, da imajo težave. Druge prilagodijo obnašanje, da s težavo lažje shajajo – manj pijejo, se ne smejijo, »zadržijo«, kadar kihajo ali kašljajo, nosijo dvojno spodnje perilo in dolge zgornje dele ter oblačila temnejših barv ali pa hodijo pogosto na stranišče, da je čim manj pritiska na mehur. Le malo žensk poišče zdravniško pomoč, ker so prepričane, da je to pač del staranja.

Mehur je pri mnogih dejaven tudi ponoči. FOTO: Getty Images/istockphoto

Ne odlašajte z ukrepanjem

Če boste simptome šibkega mehurja poskušali le spregledati, težava ne bo izginila, poudarjajo strokovnjaki Abene. Najboljša pot naprej je začeti program vadbe za krepitev mišic medeničnega dna, hkrati pa uporabljati namensko zaščito, medtem ko spravljate mišice v red. Morda boste napredek opazili šele po osmih do 12 tednih, tako da naj bo vpojna predloga »za vsak primer« del vaše strategije. Higienski vložki za menstruacijo niso primerni za ta namen. Morda se zdi lažje uporabiti običajne ščitnike perila ali vložke in se izogniti zadregi, toda ti vložki so zasnovani za vpijanje manjše količine urina v daljšem obdobju.

Pogosto inkontinenca vpliva na posameznikovo samopodobo, dodatno slabi njegovo samospoštovanje in mu skupaj z drugimi tegobami, ki jih prinaša staranje, jemlje moč in voljo.

Okrepimo mišice medeničnega dna

Zdrave mišice medeničnega dna so bistvene za dobro obvladovanje mehurja. Za izboljšanje tonusa mišic medeničnega dna strokovnjaki Abene priporočajo, da vsaj dvakrat na dan po pet minut izvajamo preproste vaje za krepitev mišic medeničnega dna. Preden začnemo vaditi, ugotovimo, katere so mišice medeničnega dna, in sicer tako, kot da bi poskusili ustaviti tok urina sredi male potrebe in hkrati preprečiti uhajanje vetrov iz črevesja. Občuti se krčenje in dvig mišic medeničnega dna. Ženske občutijo kot pomik presredka navznoter, moški pa pomik mod navzgor. To dejanje ni del vaje, je samo način, da ugotovimo, kje so te mišice.

Ko to vemo, mišice medeničnega dna stisnemo in zadržimo za pet sekund, potem jih pet sekund počasi sproščamo. Sledi deset sekund počitka. Ko bo vaja postala lažja, zadržimo ѕtisk za osem sekund in sproščamo osem sekund. Ob tem se potrudimo, da ne stiskamo trebuha, stegen ali zadnjice in ne zadržujemo diha. Prednost teh vaj je, da jih lahko delamo kjer koli in kadar koli.

Čustveni vidik inkontinence

Kot smo že uvodoma zapisali, inkontinenca ni le telesno stanje, ampak ima pomemben vpliv na duševno počutje bolnikov. Kot pravijo strokovnjaki, je pojav vsake bolezni ali le bolezenskih tegob za posameznika stresen, še posebno na začetku, ko o njih še nič ne ve in ne ve, kako bodo vplivale na kakovost njegovega življenja v prihodnosti. Zato so bolniki v tej fazi bolj anksiozni in sčasoma se lahko anksioznosti pridruži depresija. Podobno je pri pojavu urinske inkontinence, ki zaradi narave težave pogosto vpliva tudi na partnerske odnose in spolno življenje. Inkontinenca ni povezana le s strahovi, negotovostjo in skrbmi, ampak tudi s sramom, zaradi česar posameznik težave skriva in o njih ne spregovori – niti z zdravnikom ne. Ob tem povejmo, da so predvsem moški tisti, ki dolgo odlašajo z obiskom zdravnika. Pogosto so prav žene tiste, ki pošljejo svoje može na pregled.

Pripomočki in higiena Za različne oblike in intenzivnosti urinske in fekalne inkontinence, ki jih ni mogoče odpraviti s konservativnimi ukrepi ali operacijami ter drugimi postopki oziroma ko se čaka na najustreznejšo rešitev, pa tudi sicer za blažje inkontinenčne težave je pomembna izbira dobro vpojnih izdelkov. To so bodisi vložki oz. predloge, ki se samolepilno pritrdijo na običajno spodnje perilo, predloge večje vpojnosti pa na posebne fiksirne hlačke, ali različno oblikovane posebne plenice. Hlačne plenice za odrasle, ki se nosijo kot običajno spodnje perilo, so podobne kot pri otrocih, ki se odvajajo od plenic. Vpojni izdelki so po navadi sestavljeni iz več plasti, ki zadržujejo več tekočine. Pomembno je, da zgornji sloj, ki je v stiku s kožo, ohranja čim bolj suha vlakna in da ima spodnji čim večjo absorpcijsko zmogljivost. Za dodatno nego in denimo potovanja je pomembna dobra izbira različnih sredstev in pripomočkov za intimno nego, kot so skrbno izbrana razkužila za telo, tekoča mila, vlažilne kreme, geli, olja in druga negovalna kozmetika.

