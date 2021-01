Inkontinenca je hudo psihično breme

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mnoge se zaradi zadrege umaknejo iz družbe. FOTO: Tolikoffphotography/Getty Images

Več kot 10 odstotkov mladostnic ima že pred prvim porodom težave z inkontinenco, po enem ali več je takšnih že od 20 do 30 odstotkov.

Pomembna telesna teža

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nenadzorovano uhajanje urina ni tako redko niti pri mladostnicah. FOTO: Todaydesign/Getty Images

Preproste, a dragocene

S keglovimi vajami krepimo mišice medeničnega dna. To storimo tako, da ritmično krčimo nožnične in medenične mišice, kot bi hoteno prekinjali curek med odvajanjem urina – stisnemo, zadržimo za nekaj sekund in popustimo. Te vaje lahko izvajamo kjer koli in kadar koli, saj se navzven ne opazijo, pomembno pa je, da vadimo redno in mišice skrčimo vsaj 100-krat na dan. Še posebno pomembno je, da jih izvajamo med nosečnostjo in po porodu.

Doleti lahko vsakogar; lahko je posledica poškodbe, posega ali bolezni, redko je lahko tudi samostojno obolenje. Vsekakor je za posameznika neprijetna, odpravljanje težav pa zahtevno, zato je preventiva, ki je po večini izjemno učinkovita, mnogo bolj smiselna in predvsem preprostejša.Stopnja nenadzorovanega uhajanja urina je pri posameznikih različna, strokovnjaki pa jo ocenjujejo na podlagi vrste, pogostosti in resnosti inkontinence, pojasnjujejo v Medicinskem centru Barsos. »Stresna urinska inkontinenca je običajno povezana z oslabljenimi mišicami medeničnega dna. To pomeni, da opora okrog uretre in mehurja ne deluje, kot bi morala, kar povzroči uhajanje urina ob povečanem pritisku. To je najbolj pogosta vrsta urinske inkontinence pri ženskah in na sploh ena najpogostejših zdravstvenih težav žensk, hkrati pa je pogosto še hudo čustveno, psihično in družbeno breme,« pojasnjujejo strokovnjaki in pristavljajo, da se ženske zaradi strahu pred neprijetnim vonjem pogosto začnejo izogibati družabnim stikom.»Tiste, ki imajo težavo z uhajanjem seča med spolnim odnosom, se tudi tem začno izogibati, kar lahko povzroči težave v partnerskem odnosu. Pogostnost urinske inkontinence narašča s starostjo, tako da naj bi imelo po 65. letu težave z uhajanjem seča kar 70 odstotkov žensk. Veliko jih ne poišče pomoči, saj menijo, da gre za neizogibnega spremljevalca starosti,« še povedo v Barsosu.Najpogosteje se pojavi ob drugih znakih, predvsem v sklopu kroničnih nevroloških bolezni, kot je na primer multipla skleroza, ter raznih presnovnih bolezni, na primer sladkorne. Lahko je posledica poškodb sečnih organov ali hrbtenice in možganov, v nekaterih primerih pa celo psihičnih bolezni. »Predvsem v dobi odraščanja se lahko pojavi kot posledica strahu pred lastno samostojnostjo in neodvisnostjo ali pa je posledica prevelikih stresnih obremenitev,« nadaljujejo strokovnjaki. »V zrelih letih je po večini posledica poškodb ali akutnih bolezenskih procesov v medenici. Pri ženskah v tem obdobju je lahko posledica enega ali več porodov, še zlasti če ne izvajajo predpisanih mišičnih vaj. V starosti je posledica popuščanja višjih živčnih funkcij, tako mišičnih kot tudi psihičnih sprememb med procesom staranja. Upade interes za osebno higieno, zato se povečajo tudi inkontinenčne težave in njene posledice.« Kot rečeno, jo je mogoče uspešno preprečevati in zdraviti, urolog ali ginekolog pa je prvi specialist, ki opravi ustrezen pregled in ugotovi vzroke.»Prirojene anomalije se sicer zdravijo s kirurškimi posegi, prav tako so uspešne operacije pri ženskah po porodih, če so pravočasno narejene, uspešne pa so tudi vaje za utrjevanje mišic medeničnega dna,« pojasnjujejo v Barsosu in pristavljajo, da je pri ženskah zaradi anatomskih posebnosti možnost za okužbe veliko večja: »Če je inkontinenca posledica pogostih infekcijskih bolezni, jih je treba dosledno zdraviti. Zelo pomembna sta dobra urejenost sladkorne bolezni in pravilno jemanje zdravil za izločanje vode iz telesa, ki jih zdravniki predpisujejo bolnikom pri srčnih, jetrnih in ledvičnih obolenjih. Med preventivne ukrepe štejemo vzdrževanje primerne fizične aktivnosti in uravnavanje telesne teže. Če je ta prevelika, namreč poveča pritisk na medenico in inkontinenca se lahko hitro poslabša.« Tudi nekatere vrste hrane in pijače lahko poslabšajo inkontinenco, alkohol, kava in pravi čaj. Priporočljivo je, da v večernih urah ne pijemo veliko tekočine in s tem preprečimo uriniranje ponoči.»Pri inkontinenci, kjer so vse naštete možnosti brez učinka, uporabljamo mehanske pripomočke, kot so urinski katetri pri moških, urinali in inkontinenčne predloge. Te so trenutno najuporabnejši pripomoček za vse starostne kategorije. Katetri so manj priporočljivi, ker pomenijo tujek v telesu in so vir nenehnih okužb, možno pa je tudi neboleče lasersko zdravljenje,« še sklenejo strokovnjaki iz Barsosa.