Ingver čisti prebavila in pripomore k vitkejši postavi

Skuhajte ingverjev čaj in ga pijte vsaj dvakrat na dan.

Korenino ingverja narežite na rezine in jih žvečite pred obrokom.

Jedem (juham, solatam, napitkom) kot začimbo dodajte nariban ali mlet ingver.

Uravnava količino holesterola v krvi

Spodbuja presnovo

Čisti prebavila

Blaži telesna vnetja

Ena od poti do zdravja in vitke postave je uživanje ingverja. Kajti ta pekoča korenina med drugim pripomore k hujšanju, tako pa ga lahko vključite v vsakodnevno prehrano:Izberite način, ki vam najbolj ustreza , saj ingver nima le pozitivnega učinka na prebavo in vitko postavo, temveč ima tudi druge prednosti za zdravje.Preveč slabega holesterola negativno vpliva na zdravje srca in ožilja ter veča verjetnost srčnih bolezni.V obliki čaja ingver pozitivno vpliva na presnovo, pospešuje krvni in limfni pretok ter spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa.Premaguje tudi prebavne težave, kot so slabost in krči.Ingver vsebuje antioksidant gingerol, ki blaži posledice delovanja prostih radikalov in preprečuje telesna vnetja, ki lahko povzročijo resne kronične bolezni. V ta namen je najboljše žvečiti njegovo korenino.