Informacije o vranici, ki jih je dobro poznati

Vranica shranjuje kri, jo filtrira, ustvarja krvničke in protitelesa, ki pomagajo v boju z infekcijo, ter nadzira količino tekočin v telesu. Sestavljena je iz dveh delov, bele in rdeče pulpe, ki imata vsaka svojo nalogo. Bela je del imunskega sistema in proizvaja bele krvničke. Rdeča pulpa filtrira kri in iz nje odstranjuje odpadne snovi ter poškodovane krvničke. Uničuje tudi bakterije in viruse. Kljub temu da opravlja tako pomembne naloge, pa je mogoče živeti tudi brez nje. Nekateri ljudje se rodijo brez vranice; v tem primeru jetra prevzamejo njene naloge.

Pretirano delovanje

Poškodbe, celiakija ali anemija srpastih celic vplivajo na delovanje vranice. Delovanje je lahko pretirano in povzroči uničevanje zdravih rdečih krvnih celic. T. i. funkcionalna asplenija se kaže v povečanem tveganju za infekcijo ter kot nagnjenost k modricam in krvavenju. Če opazite, da ste siti že, če pojeste čisto majhen obrok, imate nepojasnjene modrice ali krvavitve ali čutite bolečino oziroma občutljivost pod levim rebrom, se nemudoma odpravite k zdravniku.

Pitje vode pomembno pripomore k zdravju vranice.

Vranico lahko poškodujemo denimo v prometni nesreči. Poškodba je nevarna in lahko povzroči hude notranje krvavitve. Prepoznamo jo po hitrem srčnem utripu, vrtoglavici, slabosti in bolečini na levi strani pod rebri.

Zdravnik bo normalno delovanje vranice preveril s pomočjo krvne slike, s katero bo preveril število belih in rdečih krvničk in trombocitov. Zanimalo ga bo tudi delovanje jeter. Z ultrazvokom in CT bo ugotavljal velikost vranice, z magnetno resonanco pa sledil pretoku krvi skoznjo.

Ni velika, a ima pomembno vlogo. FOTO: Magicmine/Getty Images

Ne sladkarijam

Kadar je vranica večja ali težja kot običajno, govorimo splenomegaliji. Ta lahko nastane zaradi različnih razlogov, denimo okužbe ali določenih bolezni. Zdrava vranica pri odraslem tehta med 70 in 200 grami, o splenomegaliji pa govorimo, kadar njena teža naraste na od 400 do 500 gramov. Splenomegalija je lahko akutna ali kronična. Čeprav so na tem področju še potrebne podrobnejše zdravstvene raziskave, velja, da lahko stanje omilimo oziroma preprečimo njegov pojav z določenimi prehranskimi prilagoditvami.

Med 70 in 200 grami tehta, če je zdrava.

Za zdravo vranico moramo z jedilnika črtati sladke pijače, hitro hrano, sladkarije, ultraprocesirano hrano (na primer čips in krekerje) in procesirane mesne izdelke, kot so šunka, salame in klobase. Za zdravo vranico naj bi redno uživali riž, pšenico, kvinojo, proso, ajdo, lečo, suh fižol, čičeriko in stročnice vseh vrst. Vsak dan naj bi imeli na jedilniku veliko sadja in zelenjave. Meso in ribe niso prepovedani, vendar naj bo količina zmerna.

Zdravnik bo zdravje vranice med drugim preveril z ultrazvokom. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Izogibanju določeni hrani za zdravje vranice, predvsem sladki, pritrjuje tudi tradicionalna kitajska medicina. Ta vranici pripisuje veliko večji pomen kot zahodna medicina. Povezuje jo z dobro prebavo, strjevanjem krvi in presnovo tekočin v telesu. Po tradicionalni kitajski medicini vranica spada v mrežo organov, povezanih z elementom zemlje, med katere spadata še želodec in trebušna slinavka. Gre za organe, ki so posebno občutljivi za zaskrbljenost. Eden od znakov, da je z vranico nekaj narobe, naj bi bila prav želja po sladkem, saj jo sladkor stimulira k boljšemu delovanju. Toda gre le za začasno spremembo, po kateri bo zdravje vranice znova opešalo ter se sčasoma še poslabšalo. Pomagamo ji lahko z zdravim življenjskim slogom.