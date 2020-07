Imunski sistem krepimo poleti

Lahka hrana

Dr. Fengling Song, ki pri terapijah poleg klasične akupunkture največ uporablja moksibustijo, ventuze, aurikuloterapijo in zelišča ter je strokovnjakinja za prehransko svetovanje, pravi, da lahko sami vzdržujemo dober imunski sistem in pretok energije tako, da jemo lahko hrano, ki ni prebogata, presladka, mastna ali začinjena. »S tem pomagamo prebavnemu sistemu, da ustvari čim več energije in močne krvi. Tako telesu pomagamo, da ni preveč zasičeno z vlago in sluzjo, saj zasluzenost blokira pretok energije in poslabša fiziološke procese v telesu.«

Jang nas greje in hrani

Premalo tople jang energije v organih, meridijanih in tkivih povzroči padec vitalnosti in imunskega sistema.

Krepitev energije notranjih organov

Dr. Fengling Song, ki že dolgo živi in dela v Sloveniji, pravi, da je pomembno krepiti energijo notranjih organov. FOTO: osebni arhiv Center Tkm

Terapije za krepitev imunskega sistema in preventivo po doktrini tradicionalne kitajske medicine izvajajo praviloma poleti, na tako imenovane pasje vroče dneve (letos sta to bila 16. in 17. julij, pred nami pa sta še 5. in 15. avgust).Po kitajski medicini namreč padec vitalnosti in imunskega sistema povzroči premalo tople jang energije v organih, meridijanih in tkivih, zaradi pomanjkanja pa smo bolj dovzetni za respiratorne okužbe, slabše presnavljamo hrano in težje tvorimo energijo in kri, kar seveda vpliva na imunski sistem. Pri nekaterih celo upade libido.Zato je letos, ko smo doživeli epidemijo koronavirusa in je strah pred okužbo še prisoten, še posebno priporočljivo dodatno okrepiti imunski sistem, pravi diplomirana akupunkturologinja in sinologinja ter študentka zeliščne medicine, vodja Centra TKM iz Ljubljane. »Terapije so priporočljive za vse. Še posebno za tiste, ki spadajo v rizične skupine, kot so starejši, otroci in preobremenjeni ljudje.«Jang energija je kot sonce, greje nas, hrani in podpira vse življenjske procese. Topla jang energija in vitalnost začneta upadati po 50 oziroma 60 letu, starostniki so običajno precej zmrzljivi in dovzetni za okužbe. »Najbolj tipični znaki tega so kronični prehladi in respiratorna obolenja, mrzle roke in noge, pogosta utrujenost, sinusitis, kožne težave in alergije, kronične driske, bolečine, revmatizem in druge težave, ki se poslabšajo pozimi,« pravi Cvelbarjeva.Pri terapijah, ki so sestavljene iz moksibustije in zeliščnih nalepk za ogrevanje akupunkturnih točk, tudi določene zeliščne mešanice in akupunkture, je pomembna individualna obravnava, saj je treba ugotoviti, katera vrsta jang energije je pri posamezniku v pomanjkanju. Morda je šibek ledvični, vranični ali pljučni jang. Kadar terapijo za dvig odpornosti in toplote izvajamo poleti, je učinek dvojen, saj tudi narava dela za nas, pravijo v Centru TKM.»Pomembno načelo preventive in zdravljenja v kitajski medicini je krepitev energije notranjih organov, npr. pljuč in vranice. Hkrati je treba iz organizma odstraniti zunanje dejavnike, ki jih zahodna medicina imenuje virus, kitajska medicina pa vdor mraza, vlage, vetra, vročine. Tradicionalna kitajska medicina upošteva, da je zasnova prav vsake osebe drugačna, zato je tudi razvoj bolezni drugačen. Nekateri doživijo hud izbruh, drugi pa le rahel prehlad. Ko naredim natančen pregled in ugotovim, kateri organ je šibkejši, predlagam ustrezno terapijo,« pravi dr., priznana strokovnjakinja za kitajsko medicino in akupunkturo, ki terapije izvaja v Centru TKM v Ljubljani.Dodaja, da imajo zelišča in zeliščne mešanice, ki jih uporabljajo pri terapiji, odličen učinek in dobre rezultate pri zdravljenju lažjih in resnejših posledic pri bolnikih, ki so se okužili z virusom SARS-CoV-19, predvsem pa za preventivo in dvig odpornosti organizma. »Tradicionalna kitajska medicina verjame, da spada okužba s koronavirusom v kategorijo epidemioloških bolezni, ko določen zelo močan zunanji dejavnik vdre v telo. Hkrati obstaja notranji dejavnik, ki omogoči ta vdor. To pa je šibkost energije določenih organov ali krvi,« še pove dr. Songova.