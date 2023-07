Izguba zoba in preštevilne ovire na poti do zadovoljnega nasmeha. Vam je kaj znano? Implantologija je v zadnjih letih doživela izjemen napredek, tako rekoč ni posameznika, ki zase ne bi našel rešitve. Atrofija kosti v spodnji čeljusti, prenizko sinusno dno, nekatere bolezni in druge okoliščine so pogosto dejavniki tveganja za vstavitev vsadkov, a izjemen napredek in sodobna tehnologija imata odgovor za vsako tegobo.

Kot pojasnjuje ugleden hrvaški implantolog in oralni kirurg dr. Zdenko Trampuš, so subperiostalni ali individualizirani implantati novost, ki so odlična alternativa dolgotrajni nadgradnji čeljustne kosti pri pacientih s hudo atrofijo kosti v spodnji ali zgornji čeljusti. Zobne vsadke izdelajo z digitalno diagnostiko in 3D-modeliranjem za vsakega bolnika posebej, metoda pa je primerna za vse, tudi za tiste, ki se spopadajo s pomanjkanjem zadostne kostnine. Ta je namreč pri vgradnji običajnih, endosalnih implantatov nujna, klasična proteza, h kateri se zatekajo mnogi, pa pogosto povzroča nelagodje in zmanjšuje kakovost življenja. Tudi sama proteza lahko pripomore k zmanjšanju volumna kosti, zato je trajna protetika tako rekoč nujna rešitev.

Pred posegom opravijo temeljito in natančno diagnostiko. FOTO: Anatoliy_gleb/Getty Images

Podroben načrt zdravljenja

Strokovnjaki z natančno diagnostiko pred vstavljanjem subperiostalnih implantatov opravijo natančno diagnostiko in raziščejo tudi ozadje izgube kostnine, za kar so lahko krive tudi nekatere sistemske bolezni. Pri najnovejši metodi kovinski okvir namestijo neposredno na preostalo kost, pod tkivo dlesni, na njem pa je navoj, ki nosi povsem prilagajoči se implantat, izdelan iz titana. Kot poudarja dr. Trampuš, za vsakega bolnika izdelajo podroben načrt zdravljenja, ne nazadnje gre za kompleksen kirurški poseg, ki ga izvajajo pod globoko sedacijo, prizadevajo pa si tudi za kar največ udobja pri bolniku, od zagotavljanja sprostitve ob prihodu, aromaterapije, limfne drenaže do podpore pri okrevanju, ki traja do pet dni na kliniki in vključuje pooperativno nego.

Vstavitev vsadka je pogosto izziv, a ne nepremostljiva ovira!

Dr. Trampuš za nadomestno rešitev za izrabo preostale čeljustne kosti priporoča pterigoidne vsadke, ki so priporočena oblika zdravljenja pri brezzobosti zgornje čeljusti, ko je lahko vstavitev vsadka izziv zaradi omejene količine kostne mase in bližine maksilarnega sinusa. Takšni vsadki omogočajo zelo močan oprijem za zagotavljanje kar največje stabilnosti, zaradi anatomskih zahtev čeljustnice pa so med najdaljšimi zobnimi vsadki.

Običajni, endosalni implantati niso primerni za vsakogar. FOTO: Crevis2/Getty Images

Povsem brezzobo čeljust pa lahko pacienti danes odpravijo tudi z metodo All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste na le štirih zobnih vsadkih: gre za hitro rešitev, pri kateri se v zgornjo ali spodnjo čeljust vstavijo štirje vsadki, na katere se namesti digitalno oblikovana zobna vrsta. Vstavitev je računalniško vodena in jo izvajajo po najsodobnejši metodi, ki prav tako odpravlja potrebo po dolgotrajnih postopkih avgmentacije kosti in dvigu sinusnega dna.​