Imate zobno protezo? Te informacije je o njih dobro vedeti

Izguba zob in namestitev zobne proteze ne pomeni konec sveta, a vendar prinaša nemalo skrbi in dela, zato se je zagotovo vredno potruditi, da čim dlje ohranimo lastne zobe. Če pa se protezi ni mogoče izogniti, prav tako zahteva vsakodnevno nego, če seveda hočemo, da bo služila svojemu funkcionalnemu in estetskemu namenu kar se da dolgo.

Vedno mora biti v vlažnem okolju, zato jo takrat, ko je nimamo v ustih, hranimo v kozarcu vode.

Največ lahko, prav tako kot pri svojih zobeh, naredimo sami, k temu spada tudi dobro vzdrževanje. Začne se z rednim temeljitim čiščenjem vsaj dvakrat na dan, najbolje pa jo je očistiti po vsaki jedi. Če nimamo vselej pri roki ščetke, jo lahko vsaj speremo pod tekočo vodo. Sicer pa za čiščenje uporabljamo navadno ali posebno zobno ščetko, strogo se izogibamo običajnim pastam za zobe. Te so namreč praviloma preveč abrazivne in bi utegnile poškodovati površino proteze, ki bi postala hrapava. Uporabimo posebno pasto ali pa kar milo, seveda pa je zelo pomembno, da jo po čiščenju temeljito speremo z vodo.

Čistimo s ščetko in speremo z vodo. FOTO: Giocalde/Getty Images

Je precej občutljiva

Proteza je, čeprav narejena iz čvrstih materialov, precej občutljiva. Poleg nežnega čistilnega sredstva zahteva tudi nenehno vlago, zato jo vselej, kadar je nimamo v ustih, spravimo v kozarec z vodo. Vsaj na vsakih nekaj dni pa v tej vodi raztopimo posebne tablete, ki protezo razkužijo in preprečijo razvoj škodljivih bakterij in plesni. Kljub skrbni negi se bodo slej ko prej na protezi, tako kot na naravnih zobeh, nabrale obloge, ki jih s ščetko ne bo več mogoče odstraniti, ob redni kontroli naj to opravi zobozdravnik oziroma higienik.

Ko začne žuliti, se podvizajmo k zobozdravniku. FOTO: Vlada_maestro/Getty Images

Obisk zobozdravnika je nujen tudi takrat, ko se proteza ne prilega več tako, kot je treba. Zaradi tega se po ustih nekontrolirano premika, kar ima lahko za posledico neprijetne poškodbe dlesni oziroma mehkih ustnih tkiv. Da ne omenjamo zoprnega občutka, ko ne moremo ugrizniti v čvrsto hrano, ob govorjenju pa poleg hotenih glasov spuščamo tudi čudne zvoke. Prilagajanje proteze je skoraj nemogoče preprečiti, saj do tega pride, ker se obraz, tkiva ustne votline in čeljustni sklep z leti spreminjajo, čemur se proteza, narejena iz trdnih materialov, ne more prilagajati. Protezo je treba podložiti oziroma popraviti, kar je najbolje zaupati zobozdravniku. Marsikdo sicer poskuša sam podložiti z vato ali gazo, a rezultat bo vprašljiv, poleg tega vata prav tako drgne ob dlesni.