Imate selfitis? To so znaki, ki kažejo, da ste podlegli bolezni modernega časa

Če uporabljate družabna omrežja, potem ste zagotovo že kdaj objavili sebek oziroma 'selfie'. Gre za portret, ki ga, običajno s pametnim telefonom napravimo kar sami. Da bi napravili nadvse najboljšega, nekateri uporabijo celo kakšen pripomoček, na primer palico z držalom za telefon. Če sebke ustvarjate pogosto, je povsem možno, da ste razvili motnjo, ki se ji reče 'selfitis'.

Gre za obsesivno kompulzivno motnjo, pri kateri gre zato, da ustvarjate sebke in jih nato objavljate na družbenih platformah kot so Facebook, Instagram, TikTok in druge, s čimer si dvigate samozavest in polnite vrzel v intimnosti.

Po mnenju ameriških psihiatrov poznamo več vrst selfitisa.

Mejni selfitis – gre za obliko, pri kateri vsaj trikrat na dan ustvarite selfie, a ga ne objavite na spletu.

Akutni selfitis – vsaj trikrat na dan ustvarite selfi in ga tudi objavite na spletu.

Kronični selfi – pri tej obliki ustvarite več kot šest selfijev in jih objavite na družabnih omrežjih. Oseba, ki trpi za to obliko motnje, običajno redno uporablja družabna omrežja in nanje redno objavlja.

Selfitis povezujejo z narcistično osebnostno motnjo, za katero je značilen razcep v samopodobi na zunanjo javno samopodobo in razvrednoteno notranjo samopodobo. Psihiatri ugotavljajo še, da ljudje, ki imajo veliko prijateljev ali oboževalcev, da zelo verjetno trpijo za narcisoidno motnjo.

In kaj je značilno za takšne ljudi? Da so sebični, ne upoštevajo pravil, ne sprejemajo dobro kritike, poslušajo le zato, da lahko ugotavjajo, se pogajajo, ne prevzemajo odgovornosti, so nagle jeze in jih negativni komentarji hitro spravijo s tira.