Igrajo se z vašim razumom, a se ne zavedate: dokazi, da ste v krempljih manipulatorja

Nekateri ljudje bodo vedno znova poskušali doseči svoje cilje z uporabo vseh možnih sredstev. Imenujejo se manipulatorji in najdete jih v obliki prijateljev, znancev, partnerjev ali sodelavcev. Kako jih prepoznati?

Pred vami so manipulirali z drugimi Ste svojega bližnjega kdaj ujeli pri laži, ki se je nanašala na neko drugo osebo? Ima do številnih stvari pogosto negativen odnos? Morda o nekom širi grde govorice ne glede na to, ali so te resnične ali ne? To je le nekaj osnovnih vprašanj, ki si jih morate zastaviti, če sumite, da kdo manipulira z vami.



Manipulatorji so individualisti. Pogosto menijo, da so pametnejši in boljši od drugih, zato se morajo povzdigniti. Če opazite, da so v pogovoru s takšno osebo sposobnosti, inteligenca ali značaj nekoga drugega nenehno pod vprašajem, vedite, da obstajajo velike možnosti, da tak manipulator nekaj podobnega za hrbtom počne tudi vam.

Hitro govorijo in hitro delajo Manipulator bo s pomočjo laskanja, sladkih besed in lažnega zanimanja poskušal na najhitrejši način vplivati na vaša čustva. Na ta način gradi zaupanje in odnos.



Eden od lažjih načinov odkrivanja manipulatorja je prepoznavanje znakov, ki razkrivajo, da ta oseba postane zaskrbljena le takrat, ko nekaj ali nekdo vpliva na doseganje končnega cilja. V teh situacijah se težko zadržujejo, kajti če se ne strinjate z njihovimi cilji, to pomeni, da vas ne morejo nadzorovati, zato se bodo potrudili, da vas prepričajo, da so dobri za vas.



Ko tistemu, za katerega sumite, da je manipulator, naslednjič predlagate nekaj drugačnega, opazujte njegovo reakcijo. Pravi manipulatorji se namreč na kritike in nestrinjanja odzovejo naglo in burno.

Igrajo na vaša čustva Čustveno, duhovno ali psihološko zapeljevanje je najmočnejše orožje manipulatorjev. Igrajo na vaša najmočnejša čustva, ki jim bodo na koncu le koristila. Okrog sebe zbirajo ljudi, ki jih lahko nadzirajo bodisi v romantičnem razmerju, tesnem prijateljstvu ali poslovnem partnerstvu.



Takšni ljudje vam bodo povedali vse, kar si želite slišati. Povedali vam bodo tudi dobro premišljene negativne stvari o tistih, ki jim stojijo na poti do cilja. Vi se boste s tem strinjali in na koncu sploh ne boste vedeli, zakaj. Njihov cilj je usmeriti odnos v svojo korist in ga prilagoditi izključno lastnim potrebam.



Prav tako vas bodo takšni ljudje na koncu vsake razprave prikazali za negativca. V teh situacijah začnejo njihove 'žrtve' v to verjeti in dvomiti o svojih dejanjih. Začnejo se celo opravičevati, čeprav v resnici niso storile nič narobe, ampak so postale del njihove spretne shematske manipulacije.



