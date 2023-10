Pojdimo na izlet! 9 idej za jesenska doživetja

Z različnih koncev Slovenije smo zbrali nekaj predlogov lokalnih turističnih ponudnikov za jesenska počitniška doživetja.

Na zdravilni morski zrak

Vonja po morju ni nikdar preveč. Četudi smo se še pred kratkim predajali poletnim vodnim užitkom, je obisk Portoroža in Pirana tudi jeseni nekaj posebnega. Temperature so idealne za aktivnosti zunaj, morski zrak napolni pljuča in blagodejno vpliva na naše zdravje.

Skrivnostni svet delfinov

Akvarij Piran in Čarobni svet školjk sta edinstveni dogodivščini, primerni tako za družine z majhnimi otroki kot za večje radovedneže. Kar na kopnem se lahko odpravite na pustolovščino pod morsko gladino in spoznate raznovrstna bitja, ki domujejo v slovenskem morju. V Piranu pa od junija deluje tudi Center delfinov, v katerem lahko spoznate skrivnostni svet teh čudovitih živali, prisluhnete zvokom morja in se preizkusite v veščinah morskih raziskovalcev.

Jata velikih pliskavk sredi januarja 2022 med lovom v akvatoriju med Strunjanom in Piranom. FOTO: Društvo Morigenos

Kolesarski izlet po dolini Dragonje

Reka Dragonja je menda dobila ime po svoji vijugavosti; izhajalo naj bi iz italijanske besede »drago« (zmaj). Nekoč se je na reki vrtelo kar 40 mlinov, danes pa si lahko ogledate obnovljen Kodarinov mlin (pod Koštabono) in Mazurinov mlin (pod Trsekom). Izlet lahko zaključite z ogledom fotogeničnih slapov Škrline, ki so dostopni tako peš kot s kolesom.

Zaživi kot solinar

Obisk južnega dela Krajinskega parka Soline vas bo popeljal nazaj v čas, ko je bila bela sol vredna več kot zlato, zato so ji tudi pravili belo zlato. Na Fontaniggeah lahko občudujete obširna solinska polja, ki jih počasi zarašča raznolika vegetacija, prav tako pa boste priča edinstvenim prizorom, ki jih ustvarja tamkajšnje živalstvo, ki si je v solinah ustvarilo svoje domovanje. Otroci lahko sodelujejo v posebni animaciji Zaživi kot solinar in spoznajo poklic pridelovalcev soli.

Sladek pobeg na Gorenjsko

Pravijo, da je obisk Radovljice vedno sladek, ne glede na to, kakšno je vreme. V času jesenskih počitnic so pripravili različne predloge in aktivnosti, ob katerih lahko obiskovalci spoznajo to zanimivo mestece z okolico.

Izdelava smuči

Morebitno slabo vreme je odlična priložnost, da v starem mestnem jedru Radovljice obiščite Čebelarski muzej, ki z interaktivnimi točkami zaposli tudi otroke. Ali pa se odpravite v Begunje na Gorenjskem, kjer boste izvedeli vse o izdelavi in razvoju smuči Elan. Otroci bodo s pomočjo knjižice iskali namige in se zabavali na interaktivnih točkah.

Slikoviti Jamnik

V sončnih dnevih pa vabi razkošje pohodnih poti v okolici. Po razgled se odpravite k cerkvici sv. Petra nad Begunjami ali na slikoviti Jamnik nad Kropo. Malo manj strmi pa sta poti iz Begunj do gradu Kamen in iz Radovljice na Pusti grad.

Počitniški program in Okusi Radol'ce

Poseben počitniški program pa med 28. oktobrom in 5. novembrom vabi na različne tematske dogodke tako v mestno jedro kot na zanimive točke na podeželju. Program združuje spoznavanje lokalnih kmetij in kulturne dediščine ter se navezuje na mesec lokalnih menijev. Že deseto leto zapored bodo namreč gostilne pod znamko Okusi Radol'ce ponudile jedi iz sledljivih sestavin.

Mlajši že komaj čakajo na sladkanje v Radovljici. FOTO: TIC Radovljica

Počitnice ob termalnih vrelcih

V času šolskih počitnic je vedno živahno ob termalnih vrelcih. Oddih v termah v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju lahko ob zabavnih animacijah za otroke, sproščanju v velnes in kulinarični ponudbi popestri tudi raziskovanje okolice Pomurja in Podravja.

Odkrivanje vulkanov

V pokrajini, kjer je nekoč valovalo Panonsko morje, pri Gradu na Goričkem vse mlade nadobudneže čaka park Vulkanija, kjer so obudili zadnji vulkan na območju današnje Slovenije, ki je bruhal pred tremi milijoni let. Obiska vreden je tudi paviljon Expano, v katerem na domiseln in inovativen način predstavljajo Pomurje v malem.

V živalski družbi

V neokrnjeni naravi Slovenskih goric vas pričakujejo na domačiji Firbas, kjer se vaši najmlajši lahko igrajo z živalmi, tekajo po sadovnjaku in sprehajajo z vami po vinogradih, vsi skupaj pa se razvajate z domačo kulinariko. Še več živali, domačih in eksotičnih, lahko otroci spoznajo na posestvu SikaluZOO v Radencih, se z njimi učijo ravnati, jih božajo in hranijo.

V Boračevi pri Radenci imajo živalski vrt z mnogimi ogroženimi vrstami FOTO: Oste Bakal

Družinske pustolovščine

Na Ptuju se z najmlajšimi podajte na družinsko dogodivščino v pravljični gozd Rdeča kapica v Mohorkovi grabi, kjer vas bodo pričakali prizori iz znanih pravljic. Malo večji nadobudneži pa se bodo razveselili obiska pustolovskega parka ob Betnavskem dvorcu v gozdu s sedmimi različno zahtevnimi progami, speljanimi po drevesih, drogovih ter različnih brveh in vrveh.

