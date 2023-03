Hura, dvigalo ne dela!

Ste brali mladinski roman Antona Ingoliča Mladost na stopnicah? Tudi če ste berilo zamudili, vam tega ni treba nadoknaditi zdaj, v nekoliko resnejših, recimo okoliabrahamovskih letih. Ker branje ne bi bistveno pripomoglo k vaši fizični pripravljenosti.

Težko si je predstavljati okolje, z izjemo odmaknjene narave, kjer v relativni bližini ne bi bilo takšnih ali drugačnih neliterarnih stopnic.

In hoja po njih gotovo sodi med zahtevnejše fizične aktivnosti, spravi v pogon več mišic kot stopicljanje po ravnem, kaj šele stoječa negibnost. Z njo krepite noge in zadnjo plat, mišični in skeletni sistem. Z navzgornim stopničenjem boste porabili več kalorij kot denimo pri rahlem teku, povečal se bo vaš srčni utrip, torej gre za vrsto kardiovadbe, ta pa je pot k boljšemu pretoku krvi in oskrbovanju mišic s kisikom. Zmanjšala se bo verjetnost zastoja srca, možganske kapi, gre za enega priročnejših, no, prinožnejših načinov hujšanja. Redna uporaba stopnic naj bi po nekaterih raziskavah znižala tudi raven holesterola v krvi in krvni tlak, nekateri so prepričani, da je to početje našemu telesu v pomoč pri izločanju endorfinov, hormonov sreče. Gotovo pa vas osrečuje tudi dejstvo, da za uporabo stopnic ne potrebujete ničesar, razen sebe v voljni obliki in, seveda, brez teh ne gre – stopnic.

Čeravno se pošten človek začudi, koliko zlasti žensk pade po stopnicah, vendar gre pri tem za frazo iz nešportnih logov, je hoja po stopnicah lahka in načeloma varna, pri njej si lahko pomagamo z ograjo. Če smo rekli lahka, pomeni tehnično nezahtevna.

Po pameti

Tako kot pred malone vsako športno dejavnostjo se je treba tudi pred to, ki se ji posvečamo, ogreti. Vzpenjati se začnite počasi, sicer se bo vaše telo (pre)hitro upehalo, s časom pa povečujte tako količino prehojenega kot intenzivnost, hitrost. Nikakor ne bo napak, če se boste ustrezno obuli, obuvalo naj bo v prvi vrsti stabilno. Če ste se pred hojo ogreli, po njej ne pozabite nekoliko raztegniti udov oziroma mišičevja.

Vzpenjati se začnite počasi, sicer se bo vaše telo (pre)hitro upehalo, s časom pa povečujte tako količino prehojenega kot intenzivnost, hitrost.

Vsaka zadeva, tudi nekaj tako znanega, kot je hoja po stopnicah, pa ima vsaj dve plati. Preden se je lotijo, se morajo o načrtih z zdravnikom vsekakor posvetovati tisti, ki imajo težave s srcem, zagotovo pa tovrstni trening telesa in duha ni primeren za tiste, ki imajo težave z gležnji, koleni in tudi kolki. Tozadevno obremenjujoča je že hoja navzgor, še bistveno bolj pač navzdol. Zapisano je bilo, da je sila na gležnje in kolena ob hoji navzdol lahko v španoviji s šestkratnikom vaše telesne teže. Saj to slutite vsi, ki hodite v hribe ali tekate čez drn in strn. Na vrhu je lepo, čeravno je bilo do tja naporno, a kdor pride gor, mora največkrat po nogah tudi navzdol in natanko ve, da je hoja navzgor v primerjavi s spustom pravzaprav balzam.

Še to, če se med hojo navzgor pojavijo težave z dihanjem, dispneja, se ustavite. Če se ob tem pojavijo celo bolečine v prsnem košu, ta vadba ni za vas. Če s sapo nimate težav, je priporočeno enakomerno, globoko dihanje, vdih skozi nos, izdih skozi usta.

Ako boste vrh stopnišča nagrajeni s čudovitim razgledom, je odvisno od tega, kam vodijo, v zaprtih prostorih vam bo ob daljšedobnem treningu hvaležno celotno telo. Doma ali kjer koli že boste najverjetneje po stopnicah hodili v svoje veselje in zdravje, recimo temu rekreativno, treba pa je vedeti, da je zadevščina lahko tudi tekmovalna.

Nekateri so prepričani, da je hoja po stopnicah našemu telesu v pomoč pri izločanju endorfinov, hormonov sreče.

Med najznamenitejše skušnje že dolga leta spada dirka na vrh ene najznamenitejših stavb na svetu, newyorški Empire State Building, premagati je treba 1576 stopnic. Ampak pri tem gre seveda za tek, to pa je nadgradnja hoje po stopnicah. Če vam je veliko jabolko dolgočasno, se lahko pomerite v teku na Taipei 101 v Tajpeju, Menara Tower v Kuala Lumpurju, Willis Tower v Chicagu, CN Tower v Toronto, Eureka Tower v Melbournu, Swissôtel v Singapurju, Tower 42 v Londonu. Ne pozabite na pariški Eiffel, na mariborsko Kalvarijo, ljubljansko Stekleno palačo ... Tekači na visoke zgradbe oziroma stolpe imajo svojo svetovno zvezo.

A ostanimo pri zdravem razumu in zdravi vadbi in si za začetek zadajmo letvico na 500 izmeničnih dvigov desne in leve noge, jasno, po stopnicah. Potem lahko večamo tako število stopnic kot krajšamo za dosego cilja porabljene sekunde, minute.

Po razteznih vajah pa se okrepčajmo, sedimo na kavč in vzemimo v roke knjigo z naslovom ...