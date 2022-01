Hujšanje ni trpljenje

Ste med tistimi, ki ste se zaobljubili, da boste v prihodnjem letu odpravili odvečne kilograme? Čestitke za odločitev, ki zagotovo ni bila enostavna, a da si naporne poti, ki ste si jo zastavili, ne bi po nepotrebnem oteževali, vam predstavljamo nekaj pomembnih dejstev in zmot o hujšanju.

Pri odpravi kilogramov je pogosto na udaru trebuh: ta del telesa je običajno glavna tarča našega načrta, s katerim želimo obrniti nov list v življenju, zasijati v vitkejši podobi in razglasiti zmago nad debelostjo. A to so žal le besede, resnična pot do cilja je namreč naporna, sploh ko se spopadamo z odvečnimi maščobami okoli pasu. Denimo, mnogi so prepričani, da lahko trebušno maščobo odpravijo že zgolj s trebušnjaki. Sliši se logično, a preprosto ni res.

Le spočiti bomo učinkovito hujšali!

Trebušnjaki so pomembni in koristni za mišice, a sami po sebi ne morejo odpraviti trebušne debelosti, sploh če jih ne izvajamo povsem pravilno. Vaj za krepitev trebušnih mišic je še veliko, zelo priljubljen je plank, ki krepi celotno telo, zelo učinkovit je tudi položaj sveče pa še kolo, ki ga vozimo med ležanjem na hrbtu, tako da dvignemo boke in noge. Vse te vaje je ključno podpreti z rednimi aerobnimi vajami in ravno držo – ves trud pa si lahko zapravimo z neustrezno prehrano.

Potrebujemo vse po malem

Nikakor ne drži, da moramo stradati, če želimo shujšati, tudi izključevanje nekaterih skupin živil je nedopustno; enostranske diete namreč oslabijo imunski sistem, zaradi česar smo dovzetnejši za okužbe, povrhu pa niso uspešne, vsaj dolgoročno ne. Pri mizi sta ključna uživanje kakovostnih in koristnih živil ter omejevanje nekoristnih in nezdravih jedi, so si enotni strokovnjaki. Le zdravo hujšanje, s katerim uspešno kurimo maščobne zaloge, bo zagotovilo dolgotrajne rezultate, zdravo prebavo in dobro telesno pripravljenost ter privlačen videz. In ne, ne drži, da moramo narediti križ čez maščobe, no, vsaj ne čez vse. Maščobne kisline, ki jih vsebujejo maščobe, delimo na nasičene in nenasičene.

Če nasičene pristanejo na trebuhu ali pa bokih in stegnih, tam tudi ostanejo in jih le s težavo odslovimo. Na jedilniku naj prevladujejo nenasičene maščobne kisline, ki jih najdemo v živilih rastlinskega izvora, predvsem oreških, semenih in ribah. Pri hujšanju so nam v oporo tudi nekateri minerali in vitamini, denimo železo, jod, kalcij, krom, magnezij in kalij ter vitamina C in D: ob njihovi pomoči bodo maščobne zaloge izgorevale hitreje, zelo učinkovita pa je tudi voda, ki jo lahko uživamo denimo s kapljicami limone. Ne pozabimo na zadosten vnos vlaknin, da spodbudimo prebavo.

Med hujšanjem ne smemo zanemariti počitka.

Stradanje, kot rečeno, ni recept za uspeh: obroki naj bodo manjši, a nikakor ne premajhni, zmernost in potrpljenje bosta počasi, a zanesljivo prinesla želeni uspeh. Naj vas ne premamijo oglasi za čudežne tabletke in čaje, kilogrami ne bodo z njimi nič hitreje kopneli. Da bi se izognili skušnjavam, obroke načrtujte, na jedilniku naj bodo polnovredna živila, vsak dan je nujno uživati sadje in zelenjavo. Podobno kot ločimo dobre in slabe maščobe, imajo tudi ogljikovi hidrati visok ali pa nizek glikemični indeks.

Uživajmo živila z nizkim glikemičnim indeksom, npr. polnovredni kruh iz ovsenih otrobov, ječmenov polnozrnati kruh, rjavi neoluščen riž, testenine, krompir v oblicah, breskve, fige, hruške, jabolka, grenivke, suhe marelice, avokado, špinačo, blitvo, brokoli, fižol, grah, paradižnik, kumare in bučke, arašide, bučna semena, lanena semena, mandlje, orehe, sezamova in sončnična semena. Jejte takrat, ko ste lačni, prenehajte, ko niste več – ne pa šele takrat, ko ste siti!

Z vlakninami spodbujamo prebavo.

Da hitra prehrana redi, se verjetno strinjamo vsi. A to ne drži. Resda so škodljive jedi, ki jih ponuja večina restavracij s hitro prehrano, a poslastice, kot so pice in hamburgerji, si lahko pripravimo tudi sami doma, in to iz zdravih sestavin. Od hitre prehrane v klasičnem pomenu tako ostane le še ime, sami si pripravimo okusen in hranljiv obrok. Brez slabe vesti! In niti prigrizki niso prepovedani, še več, lahko so celo zdravi in učinkoviti v boju s težo: privoščite si pest oreščkov, suho sadje, sadno solato, temno čokolado.

Naj vas ne premamijo oglasi za čudežne tabletke in čaje.

Morda se vam zdi, da boste utrujeni ali kar izčrpani shujšali hitreje, a to ne drži. Počitek oziroma spanec je ključen za zdravo ravnovesje, ki podpira delovanje telesa in tudi izgubo odvečnih kilogramov; pomanjkanje spanca pogosto spodbudi uživanje nezdravih prigrizkov, ki so v boju z debelostjo lahko pogubni.