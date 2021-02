Hujšanje naj ne bo stres

Pomembno je tudi gibanje, in to vsak dan. FOTO: Motortion/Getty Images

Da bo hujšanje uspešno, se moramo zanj zares odločiti in napraviti načrt, kako priti do želene telesne teže, svetujejo strokovnjaki, ki se s to tematiko ukvarjajo. Razne hitre diete ne delujejo predvsem zato, ker bi morali povsem spremeniti prehrano in se nanjo navaditi v določenem obdobju.To je največkrat nemogoče zaradi vseh obveznosti, ki jih imamo, hitrega načina življenja. Včasih zmanjka časa, da bi si lahko pripravili točno takšne obroke, ki jih dieta narekuje, šteli kalorije in jedli ob točno določeni uri.Vsekakor drži, da bomo shujšali le tako, če bomo porabili več energije, kot je s hrano vnesemo v telo. To pomeni, da naj bi bili obroki raznovrstni, ne preveliki, sestavljeni iz vseh skupin živil.Morali bi poskrbeti še za gibanje, ki naj bi ga bilo vsaj 30 minut na dan. Na takšen način bomo na dolgi rok zagotovo shujšali in tudi lažje ohranili želeno telesno težo.Eden osnovnih nasvetov za uspešno hujšanje je, da nimamo prevelikih pričakovanj v prekratkem času. Nikakor ne moremo pričakovati, da bomo shujšali za pet kilogramov samo v dveh tednih. Če si bomo zadali neuresničljive cilje, je namreč veliko večja možnost, da bomo prehitro odnehali in se spet začeli prehranjevati nekontrolirano. Zato je lahko v pomoč pisanje dnevnika prehranjevanja. Vanj zapišimo, kaj in koliko pojemo v enem dnevu. Tako bomo najlažje spoznali, kje delamo napake, ki jih bomo z malo samonadzora hitro odpravili.Če se še naprej redimo, čeprav jemo manj mastno hrano in več sadja in zelenjave, so morda naše porcije prevelike ali čez dan preveč pojemo. Nasvet je, da začnemo jesti z manjših krožnikov, poleg tega moramo jesti počasi, tako namreč pojemo manj, saj prej občutimo sitost, pravijo znanstveniki v raziskavi, ki so jo objavili v Journal of Nutrition Academy v Chicagu. Študijo so izvedli v dveh skupinah po 30 ljudi. V prvi so bili ljudje z normalno telesno težo, v drugi tisti s čezmerno telesno težo.Med raziskavo so morali enkrat obroke uživati ​​počasi, v majhnih grižljajih in z dolgim ​​žvečenjem, drugič pa so morali jesti hitro, kot da ne bi imeli dovolj časa. Sodelujoči v obeh skupinah so izjavili, da je občutek sitosti po počasnem prehranjevanju trajal dlje in da jih je tudi manj mikalo, da bi že kakšno uro po obroku spet kaj prigriznili.Pri hujšanju veliko vlogo igra gibanje, saj bomo tako porabili dodatno energijo. Redna telesna dejavnost sprošča in seveda pomaga pri oblikovanju in ohranjanju mišic. Ko enkrat idealno težo dosežemo, je prav gibanje tisto, ki jo nam bo pomagalo ohranjati. V veliko pomoč pri hujšanju je pametno nakupovanje. To pomeni, da nikoli ne gremo po nakupih s praznim želodcem, da nakupovalne košare ne polnimo s čipsi, sladkarijami, suhomesnimi izdelki ali vnaprej pripravljenimi jedmi ter sladkimi pijačami. Za vsak nakup si pripravimo nakupovalni listek z zdravimi živili, iz katerih si bomo pripravili zdrave obroke.Pri hujšanju se prvi rezultati, če se držimo določenih pravil, praviloma pokažejo šele po dobrem mesecu. Zato, kot rečeno, nikar prehitro ne pričakujmo preveč. In ko opazimo prve rezultate, se zanje nagradimo. To bo vsekakor spodbuda za naprej, le vztrajni moramo biti, svetujejo strokovnjaki za hujšanje.