Hrup nas ogroža na vsakem koraku

Hrup je eden od vodilnih vzrokov za izgubo ali poslabšanje sluha pri najmanj 466 milijonih ljudi po svetu: doleti lahko ljudi vseh starosti, a najbolj skrb vzbujajoč je podatek, da so med izredno ogroženimi otroci in mladostniki ter odrasli do 35. leta starosti, ki sluhu škodujejo s prostočasnimi dejavnostmi, kot je poslušanje glasbe prek slušalk: skupno je takšnih kar 1,1 milijarde ljudi.

Nevarne nizke frekvence

Dolgotrajna izpostavljenost hrupu, ki presega 85 decibelov, je nadvse nevarna za poškodbe sluha: izrazitejši ko je hrup, prej se pojavijo posledice neodgovornega ravnanja, opozarjajo strokovnjaki. Uporaba slušalk ter pogosto obiskovanje koncertov in hrupnih dogodkov sta nedvomno dejavnika tveganja, ki ju lahko preprečimo ali vsaj omilimo, pri tem pa ne gre pozabiti še na druge grožnje iz domačega ali delovnega okolja, kot so glasni gospodinjski aparati in druge naprave, delovni stroji ter promet in celo toplotne črpalke, pri katerih gre za hrup nizkih frekvenc, ki je še posebno moteč v nočnem času, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, je težava pri takšnem hrupu to, da ga je veliko težje preprečiti: nenehna izpostavljenost, čeprav gre za sorazmerno nizko glasnost, lahko povzroča vznemirjenost, motnje spanja, dolgoročno pa celo posledice v delovanju srca in ožilja.

85 decibelov je meja, ki je ne smemo prestopiti.

Hrup nas torej ogroža iz različnih virov, zato je nujna omejitev izpostavljenosti, ko je to le mogoče: ta nevarnost za človekovo zdravje ni omejena le na mestno okolje, ampak je navzoča tudi na podeželju in v okoljih, ki praviloma veljajo za mirna in tiha. Podatki kažejo, da je hrup, ki ga povzroča promet, škodljiv za zdravje skoraj vsake tretje osebe v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije, vsak peti Evropejec pa je ponoči redno izpostavljen hrupu, ki lahko močno škoduje zdravju.

V hrupnih delovnih okoljih je nujno uporabljati ustrezno zaščito. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Ob prvih znakih poškodbe ali poslabšanja sluha, kot so piskanje ali šumenje v ušesih, pridušen zvok, slabše razumevanje sogovornikov, velja obiskati zdravnika in tako obvarovati slušni organ pred nadaljnjo škodo, poudarjajo strokovnjaki.