Hrani dodajte začimbo, ki tanjša maščobne obloge okoli pasu

Rezultati preliminarne raziskave, ki je izpostavila vse koristne učinke cimeta, so bili prvič predstavljani maja leta 2017 na konferenci Ameriškega društva za srčne bolezni.

Manj trebušne maščobe

Znanstveniki so med 12-tedensko študijo podganam dajali dodatke prehrane na osnovi cimeta, istočasno so jih hranili z energijsko bogatimi živili.

Testi na živalih pred in po zaključku raziskave so pokazali, da je bilo v njihovih telesih po opravljeni raziskavi več antioksidantov in drugih protivnetnih molekul kot pred njo.

Prav tako se je znižala njihova teža in zmanjšal obseg trebušne maščobe, kljub temu da so jedle kalorično in mastno hrano.

Cimet, ki se pridobiva iz lubja drevesa cimeta, vsebuje veliko antioksidantov. Ti v telesu preprečijo razna vnetja ter nižajo tudi količino sladkorja v krvi.

Strokovnjaki so zapisali še, da voda z žličko cimeta (bolje kot kitajskega, je uporabljati cejlonskega), tveganje za debelost zniža za 23 odstotkov in kar je najpomembnejše, zlasti je kombinacija neprijazna do maščobnih oblog na trebuhu, ki so pogosto krive za številne kronične bolezni.

Še drugi učinki

Cimet dokazano prinaša številne pozitivne učinke na zdravje. Med drugim pospešuje in pomirja prebavo ter pozitivno vpliva tudi na možgane, natančneje, najbolj koristi spominu.

Glede na rezultate omenjene raziskave, izvedene v Medicinskem centru univerze Rush v Chicagu namreč pomaga pri organizaciji in shranjevanju podatkov v možganih, za boljši spomin in delovanje malih sivih celic nasploh pa je dovolj že ščepec cimeta v kavi ali na kosmičih dnevno.