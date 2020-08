Hrana zaziblje v spanec

Občasno se vsak tretji spopada z nespečnostjo, večina odraslih in zaposlenih pa le stežka doseže priporočenih osem ur spanja na noč. Nespečnost je lahko posledica stresnega načina življenja, številnih obveznosti in pomanjkanja telesne aktivnosti, ki nas na zdrav način utrudi, a tudi hrana, ki jo uživamo, močno vpliva na kakovost spanca.



Nutricionisti svetujejo, katera živila naj jemo, če težko zaspimo, in tudi to, katerih nikakor ne smemo dati v usta pred odhodom v posteljo. V spanec nas bodo zazibale banane; bogate so z magnezijem, ki sprošča mišice, pa tudi s hormonoma serotoninom in melatoninom, ki spodbujata uspavanje. Tudi med priporočajo, in sicer eno žličko, vsebuje glukozo, ki možganom sporoča, da je čas, da zaustavijo tvorjenje oreksina, ki spodbuja budnost in pozornost. Tudi mandlji bodo koristili, vsebujejo triptofan in magnezij, ki na naraven način pomagata znižati mišično in živčno funkcijo ter obenem umirjata srčni ritem. Ovsena kaša ni samo za zajtrk, vlaknine v njej spodbujajo proizvodnjo inzulina ter povsem naravno dvigajo sladkor v krvi, poleg tega je oves bogat z melatoninom. Kakovost spanca izboljšuje triptofan, s katerim je bogato perutninsko meso, zato si ga privoščite za večerjo. A ne pozabite, da ne smete jesti prepozno, izogibajte pa se alkoholu, začinjeni in mastni hrani, siru ter kavi.