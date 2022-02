Hrana za pretočne žile: namesto sladkorja uporabimo cimet

Po njih se pretaka življenjska tekočina, zato je jasno, da moramo zanje dobro skrbeti. Žile podpiramo z zdravim življenjskim slogom, iz katerega izločimo kajenje in čezmerno uživanje alkohola, vključimo pa redno gibanje in jedilnik, bogat s sadjem in zelenjavo ter ribami.

Losos naj bo pogosto na jedilniku. FOTO: Svariophoto/Getty Images

Žile namreč tudi s prehrano ohranjamo krepke in prožne ter obenem preprečujemo strdke in obloge, ki lahko privedejo do resnih zdravstvenih težav. In katera živila podpirajo delovanje našega srčno-žilnega sistema?

Chio dodajamo povsod

Seznam je dolg in okusen ter bogat z vlakninami, antioksidanti in zdravimi maščobami. Avokado, denimo, je odličen vir zdravih maščob, ki ga srce in ožilje obožujeta, saj pomaga uravnavati raven holesterola in nadzoruje trigliceride. Špinača je bogata z vlakninami, kalijem in folno kislino, ki uravnavajo krvni tlak, čistijo žile in znižujejo raven homocisteina, aminokisline, ki nevarno ogroža srčno-žilni sistem in povzroča tudi aterosklerozo.

Ostanimo pri zeleni zelenjavi: brokoli vsebuje veliko vlaknin in antioksidantov, ki varujejo žile in srce ter preprečujejo nevarna obolenja, na seznam najbolj zdravih živil pa je nujno uvrstiti tudi česen, ki uravnava krvni tlak in holesterol ter skrbi za srce, zato ga je smiselno v jedi dodajati vsak dan. Čebula ovira lepljenje trombocitov, topi nastale strdke in preprečuje strjevanje krvi zaradi mastne hrane. Semena chie vsebujejo zdrave maščobne kisline omega-3 in vlaknine ter tako ohranjajo prehodnost ožilja, uravnavajo krvni tlak, trigliceride in holesterol. Dodajamo jih lahko prav povsod, v solate, smutije, omake, enolončnice ...

Čebula ovira lepljenje trombocitov.

Tu velja omeniti še laneno seme, ki ne varuje le srca in ožilja, pač pa skrbi še za zdravo prebavo. Jedi kar najpogosteje začinimo s kurkumo, ki deluje protivnetno in varuje stene krvnih žil ter preprečuje nalaganje oblog. Odlična začimba je tudi cimet, ki uravnava holesterol in čisti žile, obenem pa je antioksidant. Ko je le mogoče, namesto sladkorja uporabite cimet!

Za kosilo si kar največkrat privoščimo mastne ribe, kot je losos, ki preprečujejo nabiranje žilnih oblog in mašenje žil ter zmanjšujejo tveganje za srčni infarkt. Za sladico si privoščimo sadje, kot je granatno jabolko, ki pomaga čistiti žile, varuje srce in je bogato z antioksidanti; podobno delujejo kivi, melona, jagodičevje, rdeče grozdje in seveda jabolka.

Namesto sladkorja uporabimo cimet.

Vmesni obroki so škodljivi in redijo, pravi stroka, a če si privoščimo pest brusnic, se bomo ravno prav nasitili in posladkali, telo pa obdarili z antioksidanti, poskrbeli za pretočne žile in podprli srce. Pa ne le to, vsa omenjena živila delujejo izrazito protivnetno in na sploh skrbijo za dobro počutje, ki se seveda pokaže tudi na sijočih laseh in mladostni koži ter odpravlja utrujenost!