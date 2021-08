Hrana za odpornost

Naj bodo vedno čiste. FOTO: Sasha_suzi/Getty Images

Šola je pred vrati, otroci se (bolj ali manj) veselijo, starši pa že kujejo načrte, kako okrepiti njihovo odpornost, da bodo kos vsem nalogam in izzivom ter tudi potencialnim obolenjem, vključno s covidom-19. Starejši učenci in dijaki se bodo morebiti cepili proti tej bolezni, mlajšim pa ostane le eno: močan imunski sistem. Načinov je več. Otroci naj skrbijo za (osebno) higieno.V zadnjem letu smo že velikokrat povedali, a ne bo škodilo, če zapišemo še enkrat: umivanje rok prepreči marsikatero težavo in bolezen. Otroke spodbujajte, naj si jih pogosto umivajo, s toplo vodo in milom, če do teh nimajo dostopa, naj uporabijo razkužilo. Roke naj si umivajo pred hranjenjem in po njem, po uporabi stranišča, vedno tudi, ko pridejo domov.Mavrica je zakon, vsi jo občudujemo na nebu, postrezimo jo tudi na krožniku. Za zdravje namreč veliko naredimo z uravnoteženo prehrano, zlasti naj otroci jedo veliko zelenjave in sadja, najbolje od vsake barve nekaj. Okužb se ubranimo s pomočjo cinka, vitaminov A, B in C ter drugih hranil, otrokom postrezimo perutnino, oreške, morsko hrano, zeleno listnato zelenjavo, mlečne izdelke, brokoli, paradižnik. Namesto nezdravih prigrizkov jim ponudimo sadje in oreške, za kosilo in večerjo naj bo na krožniku vedno tudi zelenjava: če ne drugače, kot (kremna) zelenjavna juha. Pomembno je črevesno zdravje, zato poskrbimo za zadosten vnos pro- in prebiotikov: jogurt, kefir, kmalu bo tudi čas za kislo zelje. Namesto belega kruha naj bo na mizi polnozrnati, pa žita in stročnice.Otroci naj gredo zgodaj v posteljo, spanec je nujen za zdrav imunski sistem, zato že zdaj, v zadnjih počitniških dnevih, vpeljite nazaj šolsko spalno rutino; naj gredo vsaj pol ure prej v posteljo, malo berejo, poslušajo mirno glasbo. Laže bodo zaspali, če bodo vsaj nekaj ur preživeli zunaj, na zraku, v gibanju: telesna dejavnost sprošča hormone sreče, zadovoljstva, s tem pa preganjamo tudi potencialni stres, tudi otroci ga doživljajo.