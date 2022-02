Hrana ohranja mladost

Pazite, kaj jeste, če bi radi živeli dlje: nedavno opravljena raziskava namreč kaže, da lahko napačna prehrana dejanski starosti doda od šest do 13 let, spremembe na bolje pa ohranjajo mladostnost in seveda zdravje.

Zelenjava, sadje in stročnice poskrbijo za sitost, zdravje in videz. FOTO: Sveta_zarzamora/Getty Images

Znanstveniki so spremljali tipično zahodnjaško prehrano, ki jo večinoma sestavljajo rdeče (predelano) meso, dodani sladkorji, sladki napitki in rafinirani ogljikovi hidrati, ter jo primerjali z optimalno prehrano, v kateri je čim manj dodanega sladkorja, rdečega mesa, zato pa več polnozrnatih žit, oreškov, sadja, zelenjave in rib.

Ugotovili so, da lahko 20-letnik, ki zahodnjaški način prehranjevanja zamenja z optimalnim, življenjski dobi doda od deset do 13 let! Spremembe je bolje uvesti čim prej, toda ker nikoli ni prepozno, se lahko začnemo zdravo in uravnoteženo prehranjevati tudi pri 50 ali 60 letih.

Pomembno je, da v prehrano vključimo živila, ki so bogata s hranili, torej vitamini, minerali, prehranskimi vlakninami in beljakovinami, maščobnimi kislinami, antioksidanti ...

Kot pravijo raziskovalci z medicinske fakultete v Stanfordu, fermentirana hrana krepi odpornost in zdravje črevesja, zato bi se morala pogosteje znajti na naših krožnikih, od kislega zelja do kefirja. Borovnice so izvrsten vir antioksidantov, ki pomagajo varovati pred več boleznimi, tudi srca, pomembni so za zdravo kožo, močne nohte in rast las, na primer. Ne pozabimo na semena, denimo chia, ki vsebujejo obilo antioksidantov, vlaknin in maščobnih kislin omega 3, vsebnosti teh drobnih semen lahko pomagajo ščititi srce in jetra, so tudi zvrsten vir kalcija, fosforja in magnezija, kar koristi kostem.

Listnati ohrovt vsebuje malo kalorij, zato pa veliko hranil, med njimi vitamine A, K in C.

Avokado vsebuje dobre maščobe, ki jih ima rado srce, poleg tega ima antioksidante in druga hranila, ki pomagajo nižati slabi holesterol, od njih imajo koristi oči pa tudi koža. Oreški in namaz iz njih so super način za dodatek beljakovin v vsakodnevno prehrano. Pistacije denimo vsebujejo tudi snovi, ki krepijo zdravje oči. Na seznamu živil, ki krepijo zdravje, je kvinoja: je polna vlaknin in vsebuje vseh devet esencialnih aminokislin. Zelena listnata zelenjava, kot sta denimo špinača in listnati ohrovt, vsebujeta flavonoide, ki pomagajo preprečevati škodo prostih radikalov pa tudi vnetja. Špinača vsebuje vitamina A in C, redno uživanje zmerno niža raven krvnega tlaka in niža tveganje nastanka bolezni srca.