Hrana naj koristi ožilju, raje kot na kavč se odpravite v naravo

Z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo in zdravo prehrano, nekajenjem in čim redkejšim uživanjem alkohola naredite največ za svoje ožilje. Če ne prej, se tega zaveste, ko vas doletijo zvišan krvni tlak, koronarna bolezen srca, bolezni možganskega žilja, periferna arterijska bolezen in kronična ledvična bolezen.

»Najpogosteje nastanejo zaradi ateroskleroze, pri kateri se nalagajo maščobne celice v steni krvnih žil ob povišanih vrednostih škodljivih maščobnih delcev v krvi,« na kratko pojasnijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. In še, da so dejavniki tveganja zvišani krvni tlak, holesterol in krvni sladkor, čezmerna telesna teža, kajenje, telesna neaktivnost, stres, spol in starost.

Sladkarijam se je težko odpovedati. FOTO: Motortion/Gettyimages

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije bi moral vsak odrasli za vzdrževanje zdravja poskrbeti z vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali vsaj 75 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Kdor želi zdravje okrepiti, naj bo cilj najmanj 300 minut zmerno intenzivne ali najmanj 150 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Dejavnost razdelimo na manjše sklope, posamezni naj ne bo krajši od 10 minut.

Poleg tega je treba vsaj dvakrat na teden izvajati vaje za krepitev večjih mišičnih skupin. Učinkovita je vadba po načelu FITT: F označuje frekvenco, in sicer redno, vsaj petkrat na teden, I pomeni intenzivnost (vsaj zmerna, da se rahlo ogrejemo in nekoliko zadihamo), T trajanje (zgoraj zapisana priporočila) in T tip, vrsta vadbe (različne aerobne vaje, pa za krepitev mišic, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, sprostitev).

Izogibajte se maščobam in sladkorju

Poleg rednega ukvarjanja s športom je treba spremeniti prehranjevalne navade. Naj bodo krofi, rogljiči, pite in piškoti še tako mamljivi, se jim je najbolje čim bolj izogibati. Poleg sladkorja vsebujejo tudi transmaščobne kisline. Nič boljši niso pripravljeni in polpripravljeni (zamrznjeni) pekovski izdelki pa bel riž, bele testenine in pokovka z maslom. Raje si privoščite polnozrnate kosmiče ter kruh, neoluščen riž, polnozrnate testenine in lečo.

Kajenje in pogosto pitje alkohola uničujeta notranjo stran ožilja, kar lahko pri moških vodi v težave z erekcijo.

Ter seveda veliko sadja in zelenjave, pri slednji je potrebna pazljivost glede priprave: raje kot ocvrto, s sirom, smetano ali s prelivi z veliko maščob izberite dušeno, kuhano in pečeno (brez masla, z malo oljčnega olja), tudi surovo. Čim redkeje uživajte polnomastno mleko in mlečne izdelke (različne sirne namaze, smetano). Izogibajte se govejemu loju, svinjski masti, perutninski maščobi, maslu, trdi margarini, solatnim prelivom, kokosovi maščobi in mastnim namazom. Raje uporabljajte kakovostna 100-odstotna rastlinska olja ali margarine, ki so brez transmaščobnih kislin, pa semena in oreščke.

150 minut ali več na teden se zmerno rekreirajte.

Srčno-žilne bolezni prizadenejo oba spola. Da nekaj ni v redu z ožiljem, po 40. letu starosti lahko zelo hitro prepoznajo moški. In sicer ob težavah z erekcijo. Med najbolj ogroženimi so zagotovo tisti, ki veliko kadijo in pogosto pijejo alkohol. Oboje namreč uničuje notranjo stran ožilja, kar dolgoročno privede do težave. Sprememba življenjskega sloga je prvi ukrep, ki lahko počasi pripelje k izboljšanju zdravstvenega stanja.

Vsak dan pojdimo na sprehod. FOTO: Master1305/Gettyimages