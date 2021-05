Stres je tegoba sodobnega časa. Skoraj nemogoče se mu je izogniti, mogoče pa ga je ublažiti in s tem omiliti učinek na počutje in zdravje. V prvi vrsti so v ta namen dobrodošle sprostitvene tehnike, pa tudi hrana ima zelo pomembno vlogo. Poglejte, kaj jesti za preprečevanje in odpravljanje posledic sodobne kuge.. Maščobe omega 3 Številne študije so pokazale, da maščobe omega 3 iz ribjega olja in oreščkov v telesu manjšajo količino vnetnih procesov, krivec za katere je velikokrat tudi stres. Vnetni procesi so odgovorni za številne kronične bolezni, ublažijo pa jih mastne ribe, oreščki in drugi viri maščob omega 3. Probiotiki S probiotiki bogata živila vplivajo pozitivno na prebavila in možgane, pa tudi na žleze z notranjim izločanjem, ki so odgovorne za tvorjenje različnih hormonov. Eden od njih je kortizol, hormon stresa. Več ga je v telesu, bolj napeti smo, njegovo količino pa je mogoče zmanjšati, da pogosteje uživamo s probiotiki bogata živila, kamor sodi predvsem fermentirana hrana. Sestavljeni ogljikovi hidrati Ti v možganih spodbujajo nastajanje hormonov dobrega počutja, med drugim serotonina, s čimer zavirajo tvorjenje kortizola. Odličen izvor teh hranljivih snovi so polnozrnata žita, stročnice, zelenjava in sadje, Kalij S kalijem bogata živila, kot so avokado, zelena zelenjava, banane in paradižniki, uravnavajo telesne tekočine ter skrbijo za pravilen krvni tlak, zato imajo v bitki s posledicami stresa pomembno vlogo. Znano je namreč, da pod vplivom kortizola krvni tlak naraste, s čimer ogroženo tudi srce.

