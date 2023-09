Hoja lahko spremeni življenje, zanjo ne potrebujemo posebne opreme

Vsak dan bi morali biti telesno aktivni, če ne drugače, se odpravimo na dolg in živahen sprehod, vsaj nekaj časa hodimo v hrib, če je le mogoče, v naravi, parku, gozdu. Da hoja blagodejno vpliva na naše fizično in duševno zdravje, pritrjujejo tudi zdravniki.

Pomaga nam do boljšega počutja, saj zmanjša stresne hormone in poveča serotonin in norepinefrin, najpomembnejša hormona za srečo. Med vadbo in po njej, sem spada tudi hoja, se v telo in možgane sproščata endorfin in dopamin, ki vplivata na izboljšanje razpoloženja.

Primerna je za vse starosti, zanjo ne potrebujemo posebne opreme. FOTO: Lordn, Getty Images

Zadostuje že kratek sprehod

Hoja poveča raven energije, saj izboljša pretok krvi po telesu in možganih. Vemo, da lahko preživljanje časa v naravi izboljša naše duševno zdravje in počutje. Sprehod po zelenih površinah združuje proces meditacije z gibanjem na svežem zraku. Znanstveno je dokazano, da preživljanje časa v naravi znižuje raven kortizola in izboljšuje razpoloženje. Vse več je dokazov, da bivanje v naravi izboljša naše počutje, denimo izboljšanje pozornosti, kognitivne prožnosti, delovnega spomina, hkrati pa zmanjšuje raven stresa in krepi občutek sreče.

Izboljša telesno in duševno zdravje. FOTO: Jacoblund, Getty Images

Hoja pomaga zbistriti um. Kako dolgo moramo hoditi? Zadostuje že kratek, 20-minutni sprehod, da bi občutili vse blagodati hoje. Ali vsakodnevna hoja dejansko pomaga? Vsekakor, pritrjujejo znanstveniki. Vsak začetek je težak, zlasti v dežju in pozimi, če ne gre drugače, se prisilite, oblecite se in pojdite iz hiše in si postavite cilj, torej kam jo boste mahnili. Po koncu sprehoda bo razpoloženje boljše, učinki vsakodnevnega gibanja pa so takoj opazni. Zato vsaj poskusite ustvariti eno najbolj zdravih navad za duševno in fizično zdravje.