Hodite spat z obutimi nogavicami? Nova študija odkriva zaskrbljujoče podatke

Številni Britanci hodijo spat v nogavicah, na katerih so vidni fekalni iztrebki. To bi lahko pomenilo, da se prenašajo bakterije na rjuhe, je pokazala najnovejša raziskava. MetressNextDay je izdelal študijo na podlagi nogavic udeležencev, ki so jih nosili ves dan od 7. do 23. ure med svojo dnevno rutino - od nošenja čevljev, vadbe ...

Po analizi brisov so raziskovalci ugotovili, da je polovica nogavic vsebovala isto bakterijo, ki jo lahko najdemo na ščurkih in njihovih fekalnih iztrebkih. Gre za vrsto bakterije pseudomonas aeruginosa, ki je odporna proti številnim antibiotikom. V naravi je zelo razširjena in lahko povzroča hude oblike bolezni, na primer bolnišnične okužbe in sindrome, povezane s sepso.

»Običajno okuži dihalne poti in sečila ter povzroči okužbo pljuč. Z lahkoto se razširi na predmete in se tam širi, ker niso pravilno očiščeni,« piše medij Dailystar.

Raziskovalci so za primerjavo vzeli tudi bris iz predpražnika in daljinskega upravljalnika televizorja, da bi primerjali bakterije, ki so jih našli na nogavicah, rezultati testa pa so potrdili, da gre za isto bakterijo.

Nekoč je veljajo, da so daljinski upravljalniki bolj umazan kot straniščne školjke, a zdaj študije dokazujejo, da bi bile vaše nogavice lahko še večje leglo nezaželenih bakterij - tistih, ki so jih odkrili na predpražniku, ne pa tudi na daljinskih upravljalnikih. Še več, na enem od parov nogavic so našli višje vrednosti fekalnih streptokokov.

Raziskovalci so na Redditu izvedli tudi anketo s 1017 ljudmi in ugotovili, da le 30 odstotkov ljudi zamenja nogavice pred spanjem, kar pomeni, da veliko ljudi nezavedno širi bakterije na območje postelje.

Čeprav ima nošnja nogavic v postelji številne prednosti, pa zdravstveni strokovnjaki ljudi pozivajo, naj si pred spanjem oblečejo nove oziroma povsem čiste nogavice.

Priporočljivo je tudi, da vse nogavice in spodnje perilo operete pri 60 stopinjah, da uničite morebitne bakterije in viruse, sicer se lahko širijo.