Hitro in enostavno, solata bo izboljšala vaše spolno življenje

Rukola je en prvih spomladanskih svežih pridelkov na vrtu, saj po setvi hitro zraste, je nezahtevna za gojenje in ne potrebuje veliko prostora.

Solate in druge jedi so z njo okusnejše, hkrati telesu zagotavlja veliko zdravih snovi, med drugim vitamina C ter učinkovin, ki pozitivno vplivajo tudi na spolno življenje. Na prvih mestih je treba omeniti magnezij in cink, ki sta v njej bogato zastopana.

Dodajte jo tudi drugim jedem

Ob teh pa še vitamine A, K in B2, folno kislino, kalcij, baker, železo in kalij. Tu so še antioksidanti, ki pozitivno vplivajo na odpornost in na spolno moč, zato jo je spomladi nedvomno več kot pametno izkoristiti ter iz nje pripraviti solate, jo dodati sendvičem, pici in drugim jedem.

Preberite še: