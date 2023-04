Hitre rešitve za akne ni

Z aknami se največkrat srečujemo v puberteti, ko na njihov nastanek vplivajo predvsem hormonske spremembe. Običajno se začnejo pojavljati med 10. in 12. letom, okoli 18. leta dosežejo vrhunec, v drugi polovici dvajsetih let pa navadno izzvenijo same. Pojavljajo se enako pogosto pri obeh spolih, hujše oblike navadno doletijo dečke.

Pravočasno zdravljenje lahko prepreči dolgoročne posledice in ustavi razvoj hudih aken.

»Akne spadajo med najpogostejša dermatološka obolenja,« pojasnjuje dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos. »Neredko prizadenejo tudi odrasle osebe. Pogovorno aknam rečemo mozolji oziroma mozoljavost. Navadno akne spontano izzvenijo do zgodnje odrasle dobe, vendar lahko trajajo tudi do 30. leta ali izjemoma vse življenje. Dejavnikov za nastanek je več, najpogostejši so večje izločanje loja zaradi spolnih hormonov, spremljajoče vnetje, motnje poroževanja kože in pomnožene bakterije. Ti dejavniki povzročijo zamašitev dlačnega mešička in vnetje.«

Ne pojavljajo se le na obrazu. FOTO: Kadirkaplan/Getty Images

Poznamo tudi nevnetne akne, kot so ogrci, ko se dlačni folikli zamašijo z lojem in poroženelo kožo: »Če pa se ogrc vname, se pojavijo gnojne bunke ali večje vnetne spremembe, ki se lahko kasneje zabrazgotinijo. Hujše oblike spremljajo boleče zatrdline, spremembe pa se pojavljajo tudi na sprednjem delu trupa, hrbtu, zadnjici in nadlahteh, ne le na obrazu.«

Lahko so tudi dedne

Kot rečeno, akne niso samo najstniška težava, nanje lahko vplivajo tudi hormonske spremembe med nosečnostjo ali menstrualnim ciklom, nezdrav življenjski slog, stres, določena zdravila in agresivna čistilna sredstva. »Lahko so tudi dedne. Če so starši preboleli hude akne, obstaja večja možnost, da jih bodo imeli tudi otroci. Vsekakor pa je zmotno prepričanje, da so povezane z neustrezno prehrano in nepravilno higieno.

Znanstvenih dokazov, da bi diete lahko pomagale, ni.

Res pa lahko situacijo poslabša pretirana nega. Znanstvenih dokazov, da bi diete lahko pomagale, ni. Pri nekaterih lahko akne poslabšajo mleko in mlečni izdelki, vendar je to odvisno od posameznika,« pojasnjuje sogovornica in ob hujši obliki svetuje pomoč dermatologa. Najučinkovitejša oblika je zdravljenje z laserjem: »Dermatolog oceni situacijo in predpiše ustrezno terapijo. Pravočasno zdravljenje lahko prepreči dolgoročne posledice na koži in zaustavi razvoj hudih aken. Laser, denimo, prodre globoko v kožo, se pretvori v toploto in uniči bakterije, ki povzročajo akne. Spodbudi proces obnavljanja kože, ta se znova zgladi, poleg tega ima laser dezinfekcijski učinek. Hitre rešitve ali čudežne tabletke žal ni.«

Včasih doletijo tudi odrasle. FOTO: Jaouad.k/Getty Images

Za zdravo kožo seveda redno skrbimo z ustreznim življenjskim slogom in uporabo kozmetičnih sredstev, primernih za naš tip.