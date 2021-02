Hišna lekarna za hitro pomoč

Za starejše je obvezen merilec krvnega tlaka. FOTO: Lordhenrivoton/Getty Images

Vsi potrebujemo termometer, najbolje takega, ki hitro izmeri temperaturo. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

V zimskem času naj bosta v domači lekarni antiseptik za žrelo in fiziološka raztopina za nos.

Velike zaloge nepotrebne

Prav je, da imamo najnujnejša zdravila in pripomočke pri roki, a v najmanjši možni količini.

V času epidemije koronavirusa se je pokazalo, kako smiselno in koristno je, da ima vsako gospodinjstvo malo domačo lekarno. Kaj naj bo v njej, kakšna naj bo vsebina, pa je zelo odvisno od članov gospodinjstva, njihove starosti in zdravstvenega stanja, pravijo strokovnjaki.»Priporočam predvsem zdravilo za lajšanje bolečin in zniževanje vročine, kar je običajno isto zdravilo. Najbolj varna so paracetamol, lahko pa tudi acetilsalicilna kislina oziroma nesteroidna protivnetna zdravila. Samo izjemoma svetujemo kombinirana protibolečinska zdravila, npr. za hud glavobol ali zobobol,« pravi specialistka farmacije mag.Dodaja, da v domačo lekarno sodijo še zdravila za prebavne težave, zgago, dispepsijo, drisko, zaprtje ter za zdravljenje alergije. V zimskem času tudi antiseptik za žrelo in fiziološka raztopina za izpiranje nosu. Sogovornica pojasni, da je za oskrbo odrgnin in manjših ran v domači lekarni priporočljivo imeti sterilne gaze, obliže in povoj ter škarjice in pinceto.»Doma lahko rano očistimo pod tekočo vodo, na poti pa pride prav razkužilo. Na rane praviloma ne nanašamo mazil ali gelov. So pa ta zdravila koristna pri opeklinah, predvsem hladilni geli, v procesu celjenja pa kreme ali spreji s pantenolom oziroma za preprečevanje vnetja tudi lokalni pripravek z antiseptikom,« pravi magistra farmacije in še, da so od drugih medicinskih pripomočkov v domači lekarni obvezni še termometer, hladilno-grelne blazine in za starejše merilec krvnega tlaka.Ti naj se o vsebini domače lekarne posvetujejo s svojim farmacevtom v lekarni, poudarja Potočnik Benčičeva. »Težave starejših so zelo različne, prav tako njihovo zdravstveno stanje, več imajo sočasnih bolezni in uporabljajo številna zdravila na recept. Obvezna je kakšna tabletka proti bolečinam, a se morajo o najbolj varnem zdravilu posvetovati. To je namreč odvisno od pridruženih bolezni in uporabljanih zdravil. Tablete proti bolečinam lahko kombinirajo z mazili in geli za masažo. Tudi starejši se pogosto srečajo s prebavnimi težavami, kot so zgaga, dispepsija ter driska in zaprtje,« pravi in opozori, da se na zdravila za odvajanje blata lahko hitro navadimo, zato naj bo uporaba omejena. Pri driski starejšim svetuje, naj imajo pri roki tudi probiotik in rehidracijsko sol. Slednje priporoča tudi družinam z majhnimi otroki in dojenčki, saj imajo ti precej pogoste težave z drisko.»Družine z majhnimi otroki potrebujejo termometer za merjenje povišane temperature, in sicer takšnega, ki jo izmeri dovolj hitro. Prav tako je treba imeti vse pripomočke za oskrbo manjših ranic, odrgnin in padcev. Preostala zdravila so enaka kot za odrasle, le da so za otroke v obliki sirupov in svečk.«Kako smotrni naj bomo pri nakupu zdravil in medicinskega materiala za domačo lekarno, da jih ne bi naenkrat preveč nakupili in potem kaj hitro ugotovili, da je rok uporabe določenega izdelka potekel, smo še vprašali magistro farmacije.»To je zelo smiselno vprašanje. Prav je, da imamo najnujnejša zdravila in pripomočke pri roki, a v najmanjši možni količini, prilagojeno potrebam članov gospodinjstva. V zimskih mesecih potrebujemo zdravila in prehranska dopolnila za lajšanje prehladnih obolenj, v poletnih je več prebavnih težav, alergij in poškodb. Sama sem zelo proti velikim pakiranjem analgetikov, saj jim prehitro poteče rok uporabe ali pa nas to celo napeljuje k njihovi čezmerni uporabi. Če nekdo potrebuje večje količine analgetikov, v resnici potrebuje zdravnika. Mreža lekarn v Sloveniji omogoča dobro dostopnost do zdravil, zato so pretirane zaloge povsem nepotrebne,« sklene Darja Potočnik Benčič.