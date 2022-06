Herpes se rad ponavlja: če se dotaknemo predela izbruha, si takoj umijemo roke

Kako si pomagamo?

V izdelkih brez recepta običajno najdemo učinkovine silicijev gel, ki deluje tako, da mehurček izsuši, umiri bolečino in pospeši proces celjenja ter obnovo celic, zmanjša bolečino in ustvari okolje, v katerem se virus ne more razmnoževati, cinkov oksid, ki izsuši izcedek, zaščiti vneti predel in zmanjša draženje ter tako pospeši celjenje, ali filmogel, ki okuženo površino prekrije s filmom za zaščito, umiri bolečino in občutek mravljinčenja ter spodbudi celjenje. Nekateri prisegajo na obliže, ki se prilepijo na lezijo in jo nevidno skrijejo. Učinkoviti so predvsem v začetni fazi nastajanja herpesa. Tudi eterična olja pomagajo, a le pri blažitvi simptomov, vedno pa jih mešamo z osnovnim oljem, saj so nerazredčena premočna za nanos na kožo. Primerna so olje poprove mete, sivkino, evkaliptusovo, klinčkovo, kamilično, timijanovo olje in olje čajevca. Nekateri so zadovoljni tudi z učinkom aloe vere, vitamina E, nepozebnika ter s toplimi ali hladnimi obkladki.