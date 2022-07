Hepatitis: testira in zdravi se lahko vsak

Svetovni dan hepatitisa obeležujemo 28. julija, letos ga zaznamujemo že šestnajstič. Slovenija je prva država na svetu, ki ji je uspelo odpraviti hepatitis C pri hemofilikih. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) so si že leta 2000 zastavili ambiciozen cilj, da se v svetu do 2030. eliminira hepatitisa B in C.

Preprečevanje okužb z virusoma hepatitisa B in C oziroma zgodnje odkrivanje in zdravljenje preprečujeta nastanek raka, odpoved delovanja jeter.

Kljub številnim preventivnim ukrepom je virusni hepatitis v svetu še danes javnozdravstveni problem s pomembnim deležem obolevnosti in umrljivosti. Po podatkih SZO je leta 2015 število smrti zaradi virusnih hepatitisov v svetu preseglo število smrti zaradi HIV/aidsa, tuberkuloze in malarije. V nerazvitih deželah z nizkimi higienskimi standardi je najpogostejša okužba s hepatitisoma A in E, v razvitih deželah pa okužbe s hepatitisoma B in C, trenutno stanje na področju obvladovanja hepatitisov opiše Ivanka Brus, mag. farm., spec., iz Lekarniške zbornice Slovenije.

Virusni hepatitis je sistemska okužba s hepatotropnimi virusi, ki primarno povzročajo vnetje jeter, pravi sogovornica.

»Poznamo pet glavnih povzročiteljev, t. i. primarnih virusov hepatitisa. Torej viruse hepatitisa A, B, C, D in E (HAV, HBV, HCV, HDV in HEV). Klinični simptomi in znaki akutnega virusnega hepatitisa so večinoma enaki ne glede na povzročitelja, kronična okužba, ki jo lahko povzročijo HBV, HCV in HDV, pa lahko privede do kroničnega vnetja jeter in življenje ogrožajočih posledic. Kronični hepatitis C lahko uspešno pozdravimo, hepatitis B pa uspešno obvladujemo. Hepatitis A in hepatitis B, posledično pa tudi hepatitis D, lahko učinkovito preprečujemo s cepljenjem,« pojasni Brusova.

Živimo v času izjemnih preventivnih, diagnostičnih in terapevtskih možnosti za obvladovanje virusnih hepatitisov. Hepatitis C je edini, ki ga lahko povsem pozdravimo. Če bomo v prihodnje močno izboljšali stopnjo odkrivanja okuženih in še dosledneje izvajali ukrepe za preprečevanje okužbe, predvsem pa zdravili in pozdravili vse okužene s HCV, lahko pričakujemo, da bodo primeri okuženih z virusom hepatitisa v Sloveniji postali prava redkost, pravi Brusova.

Proti hepatitisu A in B je učinkovita preventiva cepljenje, čim manj tvegano obnašanje ter izogibanje tveganim spolnim odnosom. Brusova svetuje, da na potovanjih pijemo le ustekleničeno vodo in vselej uživajmo termično dobro obdelano hrano. »Izrednega pomena je dosledno umivanje rok oziroma uporaba razkužilnih robčkov. Za zdravljenje kroničnih hepatitisov so na voljo zdravila. Kronični hepatitis C se lahko z uporabo zdravil v večini primerov pozdravi, zdravljenje se priporoča za vse bolnike s kroničnim hepatitisom, razen pri tistih s kratko pričakovano življenjsko dobo zaradi drugih bolezni.« V primeru akutne ali kronične jetrne odpovedi je lahko učinkovito zdravljenje tudi presaditev jeter.

S pravočasnim zdravljenjem lahko preprečimo najhujše zaplete. FOTO: Xrender/Getty Images

Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v okviru ozaveščanja o hepatitisu ob svetovnem dnevu organizirajo akcijo anonimnega brezplačnega testiranja na HCV. Anonimno testiranje bo v njihovi ambulanti na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani danes (28. julija) med 14. in 18. uro. Prav tam sicer poteka anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C vsak ponedeljek med 12.00 in 14.30.