“Heksenšus” – Kdaj je potrebno obiskati sodobnega fizioterapevta?

Otrdel vrat najpogosteje nastane zaradi mišične napetosti, porušene telesne drže ali kot sekundarna posledica bolezni, kot so osteoartritis, diskus hernije ali bolezen fasetnih sklepov.

Heksenšus v vratu ali trdi vrat je pogosto bolezensko stanje, ki povzroči občutek nelagodja, prisotno bolečino in občutljivost na dotik.

Močan heksenšus povzroči tudi hude glavobole, mišične spazme in omejen obseg gibljivosti v vratu (nezmožnost pogledati levo ali desno, proti stropu ali proti tlom).

Ali ste vedeli, da se priporoča obisk fizioterapevta po nastanku heksenšusa v vratu oziroma otrdelem vratu?

Pravočasen obisk fizioterapevta po nastanku heksenšusa je ključnega pomena, saj so možnosti za uspešen zaključek rehabilitacije povečane.

Celostno zdravljenje otrdelega vratu se prične z diagnostičnim pregledom in akutno fizioterapijo ter nadaljuje v postakutno kineziologijo in postkineziologijo.

Kako v kliniki Medicofit vodijo paciente od močnega heksenšusa do svobodnega gibanja v vratu brez bolečin in mu povrnejo polno moč ter gibalno funkcijo, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Kako nastane heksenšus?

Heksenšus pogosto nastane zaradi mišične napetosti, ki prizadene eno stran vratu. Pacienti opisujejo oteženo gibanje v vratu, napetost in pojav izboklin, ki jih imenujemo prožilne točke.

Otrdel vrat nastane kot posledica poškodbe fasetnih sklepov v vratu, saj je naravni mehanizem telesa, da zaščiti poškodovan predel (v tem primeru fasetne sklepe). Človeško telo se obrambno odzove na način, da “zakrči” mišice in povzroči napetost.

FOTO: Medicofit

Heksenšus v vratu se razvije zaradi vratnega osteoartritisa, ki nastane kot posledica staranja (v telesu se odvijajo naravni degenerativni procesi).

Otrdel vrat je posledica infekcijskega stanja oziroma meningitisa. Meningitis je bolezensko stanje, kjer se zaradi vnetja možganske ovojnice razvije vnetje v možgansko-hrbtenjačni tekočini (cerebrospinalni tekočini).

Simptomi in vpliv na kakovost življenja

Najpogostejši simptom heksenšusa v vratu je težko obračanje in premikanje glave ter vratu. Otrdel vrat povzroči mišično napetost in bolečino v vratu. Občasno so slišne krepitacije (občutek pokanja) v vratu.

Mišično zakrčenje (napetost) pogosto povzroči utesnitev živčevja, zaradi česar pride do senzoričnega izpada, pekoče bolečine, občutka mravljinčenja in odrevenelosti vse do prstov na roki.

Pogosto se simptomi otrdelega vratu poslabšajo po spanju, dolgotrajnem sedenju in ponavljajočih se opravilih (doma ali delo).

Otrdel vrat povzroči glavobole in mišične spazme, zaradi česar negativno vpliva na kakovost življenja pacienta (nezmožnost normalnega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti).

Kdaj obiskati fizioterapevta?

Ključnega pomena je, da obiščete fizioterapevta ob pojavu prvih simptomov heksenšusa v vratu.

Kadar občutite bolečine v vratu, mišično napetost, nezmožnost pogledati vstran, vas je pričelo mravljinčiti v roke, se priporoča obisk fizioterapevta.

FOTO: Medicofit

Zlato pravilo velja, da prej kot pričnete zdravljenje svojih bolečin, hitrejša je pot do izboljšanja in popolne ozdravitve bolečin v vratu.

S pravočasnim zdravljenjem zmanjšate možnost nastanka sekundarnih posledic ali poslabšanja bolezenskega stanja.

Fizioterapevtsko zdravljenje heksenšusa

Celostno fizioterapevtsko zdravljenje heksenšusa v vratu se prične z diagnostičnim pregledom, fizioterapijo in nadaljuje v postakutno kineziologijo in postkineziologijo.

V kliniki Medicofit izvajajo aktivno fizioterapijo, kjer je vsak pacient aktivno vključen v proces zdravljenja.

Vsak pacient je deležen 60-minutne individualne obravnave s strokovnjakom fizioterapije in 30-minutne instrumentalne fizioterapije.

S svojim pristopom celostnega zdravljenja se osredotočijo na odpravo vzroka nastanka heksenšusa in bolečin v vratu (in ne zgolj simptomov!).

Diagnostika

Vsako uspešno fizioterapevtsko zdravljenje se prične z diagnostičnim pregledom, kjer se pridobi vpogled v funkcionalno delovanje vašega telesa.

Začetek kliničnega pregleda zajema poglobljen pogovor (anamneza) o času trajanja težav, pojavu simptomov, oceni bolečine in morebitnih drugih pridruženih boleznih.

Diagnostični pregled se nadaljuje z inspekcijo in palpacijo, kjer se opravi pregled vratu (potnost, temperatura, barva kože, prisotna oteklina, izboklina, vnetje, vidna atrofija mišic).

Opravi se pasivna meritev gibljivosti v vratu (gib izvede diagnostik) in aktivna meritev gibljivosti v vratu (gib izvedete sami).

FOTO: Medicofit

Izvedejo se meritve mišične moči, ki omogočajo vpogled v mišična nesorazmerja, odstopanja od normativov in stopnjo šibkosti ter nevzdržljivosti.

Ključnega pomena je oceniti obremenilno kapaciteto vratu (sposobnost vratu za prenašanje obremenitev), ki je v večini primerov premajhna ali prevelika.

Izvedejo se specifični testi, ki so usmerjeni v testiranje točno določenih struktur v vratu, ki bi potencialno povzročali bolečino v vratu.

Dodatno se izvedejo nevrološki testi, kjer se ugotavlja, ali je prišlo do nevrološkega izpada. Dodatno se testira senzorične in motorične reflekse.

Občasno se priporoča izvesti diagnostično slikanje, ki pomaga ovreči diferencialne diagnoze (druge možne patologije, ki povzročijo bolečino).

Akutna fizioterapija

Na podlagi diagnostičnega poročila se zastavi takšen fizioterapevtski program zdravljenja heksenšusa v vratu, ki je ustvarjen za vsakega pacienta posebej (vzrok nastanka bolezni, simptomi bolezni, omejitve in sposobnosti pacienta).

Strokovnjaki fizioterapije se v primarni fazi zdravljenja heksenšusa v vratu osredotočajo na kontrolo simptomov, kjer aktivno zmanjšajo bolečino v vratu, zmanjšajo oteklino in vnetje, povečajo obseg gibljivosti in povečajo mišično moč.

Pri svojem delu uporabljajo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, terapijo prožilnih točk, ki zmanjša mišično napetost in bolečino v vratu.

Manualno terapijo se izvaja v kombinaciji z instrumentalno fizioterapijo, kjer se uporablja najsodobnejše naprave, ki spodbujajo naravne procese celjenja v telesu, pozitivno vplivajo na celični metabolizem in aktivno zmanjšujejo bolečino. Izvajajo se: ● TECAR WINTECARE terapija za globinsko segrevanje tkiva, ● SUMMUS LASER terapija za spodbujanje celjenja tkiva, ● diamagnetoterapija PERISO za hitrejše celjenje tkiva, ● visokotonska elekstrostimulacija HiTOP za zmanjšanje bolečine.

Ključnega pomena je izvajanje specialne fizioterapevtske vadbe, ki se osredotoča na povečanje obremenilne kapacitete vratu in vzpostavitev pravilnega mišičnega razmerja.

Specialna fizioterapevtska vadba se osredotoča na izboljšanje gibljivosti vratu, krepitev obhrbteničnih vratnih mišic in izvajanje vaj za sproščanje vratne muskulature.

FOTO: Medicofit

Postakutna kineziologija

Po uspešno zaključeni akutni fizioterapevtski fazi vas prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialen kineziološki program je usmerjen v krepitev ekstenzornih (gib iztega) in obračalnih vratnih mišic.

Ključnega pomena je odpraviti obojestranski deficit jakosti in vzdržljivosti vratne muskulature ter doseči popolno simetrijo mišične moči.

Pred zaključkom zdravljenja se izvede aplikacija testne baterije za vrat, ki omogoča vpogled v gibalno učinkovitost in pripravljenost na vsakodnevne obremenitve.

Postkineziološki program

V kliniki Medicofit so pripravili poseben postkineziološki program za vse paciente, katerega se udeležijo po zdravljenju heksenšusa v vratu.

Postkineziološki program je usmerjen v krepitev celotnega telesa, kar preprečuje pojav novih bolečin v telesu.

Ker v kliniki Medicofit verjamejo v celostno zdravljenje, vašemu vratu povrnejo polno moč in gibalno funkcijo. Vodijo vas do svobodnega gibanja brez bolečin v vratu.

FOTO: Medicofit

Nasveti za preprečevanje heksenšusa

Pomembno je, da si prilagodite delovno okolje, kjer imate računalnik v višini oči in stol prilagojen na višino mize. Med delom za računalnikom je ključnega pomena, da večkrat vstanete, raztegnete vratne mišice in telo ter se sprehodite.

Če želite preprečiti heksenšus, je pomembno, da spite v udobnem položaju, kjer vaš vrat ne trpi. Pomembno je izbrati pravilno višino vzglavnika, položaj med spanjem, npr. na strani, vendar z vzglavnikom med koleni.

V primeru, da opravljate ponavljajoča se dela, si preuredite delovno okolje, da bo ergonomsko primerno za vrat in ramena (v kolikor imate to možnost!).

Vzdrževanje pravilne telesne drže, vzdrževanje pravilne drže med sedenjem, izvajanje razteznih vaj, ohranjanje ustrezne telesne teže in izogibanje hitrim gibom so nekateri izmed dejavnikov, ki preprečujejo pojav heksenšusa.

