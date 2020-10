Grozdje ni le za vino, pač pa tudi za srce

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vsebuje veliko vitaminov in mineralov. FOTO: Stockvisual/Getty Images

Nižalo naj bi tveganje za nastanek metabolnega sindroma.

Od nekdaj je grozdje znano kot hrana bogov: lepo je videti, je sijajnega okusa, hranljivo in še zdravo povrhu. Obstaja ga več barv, a prav v vseh jagodah so vitamini A, B6, C (100 g grozdja vsebuje približno 20 odstotkov dnevne priporočene vrednosti tega vitamina), pa folna kislina, kalcij, magnezij, kalij, selen, cink, je tudi vir bakra, železa in mangana, ki so potrebni za močne kosti.Mangan in kalij sta pomembna za vzdrževanje dobrega zdravja, nižata tveganje hipertenzije, pomagata tudi pri depresiji. Kalij je pomemben za mišice, prebavila in uravnavanje presežkov natrija, fosfor za živce in možgane, mangan za kosti in ščitnico, železo za kri, kalcij za zobe in kosti ter magnezij za srce in mišice, pravijo na Inštitutu za nutricionistiko.Grozdje telesu vrača energijo, krepi odpornost in organizem, zato se priporoča rekonvalescentom in vsem, ki so izpostavljeni psihičnim in fizičnim naporom. Poleg tega spodbuja prebavo in varuje pred boleznimi, pomlajuje organizem, lepša kožo in lase. Kozarček vina preveč je vzrok za glavobol, kozarec soka pa ga bo pregnal.Najpomembnejša korist uživanja grozdja je bogastvo antiokisdantov (največ jih je v koži in pečkah, zato jih nikar ne pljuvajte ven, ampak jih pregriznite in izkoristite njihove blagodati) oziroma polifenolov, ki se vežejo na proste radikale in zmanjšujejo obloge na žilah, uživanje grozdja torej krepi zdravje srca, niža tveganje za možgansko kap in infarkt. Rdeče je bogat vir bioflavonoidov, rastlinskih pigmentov, ki mu dajejo barvo. V njem je tudi najbolj opevani od antioksidantov, resveratrol, ki skrbi za zdravo srce in žile in ščiti pred celičnimi poškodbami. Številne študije so potrdile, da rdeče vino, če ga uživamo zmerno, seveda, viša raven dobrega HDL holesterola in niža raven slabega LDL. V grozdju je tudi saponin, ki pomaga nižati absorpcijo holesterola in blaži vnetje, s čimer niža tveganje za bolezni srca.Kot rečeno, koristi prebavi, saj pospešuje delovanje črevesja in preprečuje zaprtje. A če imate drisko, se mu ognite, vsaj za nekaj dni. Rdeče vsebuje železo in minerale, pomembne za nastanek rdečih krvničk, s čimer preprečuje anemijo, torej pomanjkanje železa, zaradi česar smo lahko utrujeni in se težko skoncentriramo.Tudi oči nam bodo hvaležne, saj varuje mrežnico pred propadanjem ter niža tveganje za nastanek rumene pege.Sezona grozdja je in le redki se mu lahko uprejo. Jejte sveže, pijte grozdni sok. A ker je visoko na lestvici sadja, ki vsebuje precej pesticidov, izberite ekološko pridelano.