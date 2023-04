Greste na stranišče takoj ko spijete kavo? Zdravniki imajo končno odgovor, kaj to pove o vašem zdravju

Znanstvenike z Univerze v Teksasu je zanimalo, kaj pomeni, kadar nas po popiti kavi pritisne na stranišče. Tako so opravili raziskavo, kjer so podganam tri dni dajali kavo, ki pa jim je, neodvisno od odmerka kofeina, povečala gibljivost črevesnih mišic. »Pri podganah se je po treh dneh uživanja kave povečala gibljivost mišic tankega črevesja.

To pomeni, da so morale podgane, tako kot ljudje, po pitju kave opraviti veliko potrebo. Zmanjšalo se jim je celo število bakterij v blatu. Zanimivo je, da so ti učinki neodvisni od kofeina, saj je kava brez kofeina imela podoben učinek na njihovo prebavo,« je za britanski Mirror povedal glavni avtor študije Xuan-Zheng Shi.

Odvajalni učinek kave

Domneva se, da je odvajalni učinek kave posledica njenih kislin. Dokazano je, da višja raven želodčne kisline, ki nastane zaradi klorogenske kisline v kavi, aktivira del prebavnega sistema. Če vas torej naslednjič po popiti skodelici kave požene na stranišče, zdaj veste, zakaj.

Marsikdo se sicer upravičeno sprašuje, ali je kava zdrava za naše telo. Seveda telesu lahko prinese številne koristi, vendar je še vedno nekaj stvari, na katere morate biti pozorni, ko jo pijete – recimo na to, da je ne pijete na prazen želodec. S tem boste povečali možnosti za zgago, hkrati pa je velika možnost, da se boste spravili v stres.