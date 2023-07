Grenka resnica o temni čokoladi: poglejte, kaj škodljivega vsebuje

Raziskava je pokazala, da je kar 15 od 28 analiziranih temnih čokolad vsebovalo prevelike količine težkih kovin.

Višji, kot je delež kakava v čokoladi, boljša je kakovost čokolade. Tako je veljalo doslej. Zdaj pa so raziskave pokazale, da številne temne čokolade na evropskem tržišču vsebujejo znatne količine težkih kovin. Zato največji dnevni odmerek ne sme preseči 25 gramov, saj bi s tem v telo vnesli preveč kovin.

Gre predvsem za kadmij in svinec, nekaj analiziranih primerkov svetovno priznanih znamk pa je vsebovalo prevelike odmerke obeh kovin – takih je bilo pet od 28 analiziranih primerkov, kar je kar 17-odstotni delež in je zelo slaba reklama za znane proizvajalce, piše Jutarnji list.

Kot je pokazala analiza Consumer Reporta, so problematične predvsem čokolade s 70- in 85-odstotnim deležem kakava. Te so imel tudi do 116 odstotkov višjo vsebnost kadmija in 166-odstotno višjo vsebnost svinca od dovoljenega.

Kar 15 od 28 analiziranih vrst čokolad pa je vsebovalo prekomerne količine težkih kovic, kar je še posebej nevarno za otroke, saj lahko vplivajo na njihov razvoj.

Priporočajo le 25 gramov temne čokolade na dan. FOTO: Gettyimages

Kako svinec zaide v hrano?

Kot piše NIJZ, so glavni vir svinca v prehrani živila rastlinskega izvora. Svinec prehaja v rastline neposredno iz tal ter iz zraka skozi liste. Vsebnost svinca v živilih rastlinskega izvora je različna, odvisna je od vrste rastline, onesnaženosti in lastnosti tal, kjer je rastlina rasla, biodosegljivosti svinca za rastline, onesnaženosti zraka s svincem. Preko krme se onesnažijo živila živalskega izvora.

Živila se lahko s svincem onesnažijo tudi med proizvodnjo in distribucijo zaradi neprimerne opreme in posode. V preteklosti so za glazure keramičnih posod pogosto uporabljali svinčeve pigmente. Ker so ti strupeni, je njihova uporaba zdaj omejena. Mejne vrednosti sproščanja svinca iz materialov in izdelkov iz keramike ureja zakonodaja. Še vedno pa moramo biti posebej pozorni pri izdelkih in ročnih delih, uvoženih iz nekaterih držav.