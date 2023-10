Poznate gradnike zdravega življenja?

Brez vitaminov in mineralov naš organizem ne bi pravilno deloval. Raznolika in pestra prehrana najbolj pripomore k zadostnemu vnosu vseh vitaminov in mineralov, vendar moramo včasih kljub vsemu poseči tudi po zdravilih in prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo določena hranila.

Vloga vitaminov

»Vitamini so snovi, ki v telesu sodelujejo pri številnih procesih, največkrat se pojavljajo kot kofaktorji pri različnih encimskih reakcijah. Sodelujejo na primer pri obnavljanju kože, skrbijo za pravilno delovanje živcev, možganov, imunskega sistema, nekateri pa celice varujejo tudi pred prostimi radikali,« pišejo strokovnjaki Inštituta za nutricionistiko na svojih spletnih straneh. Večine naše telo ne more sintetizirati samo, zato jih moramo zaužiti s prehrano. V različnih življenjskih obdobjih je potreba po vitaminih različna, prav tako se razlikujejo potrebe po nekaterih vitaminih pri posebnih skupinah ljudi, npr. pri kadilcih, nosečnicah, bolnikih in podobno.

S toplotno obdelavo se nekaj vitamina C sicer uniči, vendar ga precejšen delež ostane, zato tudi toplotno obdelana sadje in zelenjava prispevata k dnevnemu vnosu vitamina C.

Dve skupini vitaminov

Vitamine delimo na topne v maščobi (A, D, E in K) in topne v vodi (B in C). Tisti, ki so topni v maščobi, se lahko kopičijo v telesu, zato ob močno povišanem vnosu obstaja nevarnost zastrupitve. Drugače je pri vodotopnih, katerih odvečne količine se izločijo z urinom. Ker se vitamini skupine B in C ne morejo kopičiti v tkivih, je možnost njihovega pomanjkanja nekoliko večja kot pri vitaminih A, D, E in K, ki jih naše telo lahko shranjuje.

Vitamin C

Ta vitamin je pomemben za močan imunski sistem, zdravo kožo in dlesni. Največ ga najdemo v agrumih, jagodičevju, brokoliju in papriki. Včasih je potrebno dodatno uživanje vitamina C, še posebno ob povečani potrebi po njem.

Vitamin D

Vitamin D je ključen za zdrave kosti, saj pomaga pri absorpciji kalcija, vlogo pa ima tudi pri delovanju imunskega sistema. Njegova posebnost je, da ga telo samo sintetizira ob izpostavljenosti kože sončni svetlobi. Vsebujejo pa ga tudi ribe in mlečni izdelki. Ljudje, ki živijo na območjih s premalo sončne svetlobe ali niso dovolj izpostavljeni soncu, pogosto potrebujejo dodatek vitamina D. Njegovo pomanjkanje so dokazali tudi pri slovenski populaciji, zato je njegovo nadomeščanje, še posebno v jesensko-zimskem času, priporočljivo.

Vitamin B12

Ta vitamin igra ključno vlogo pri dobrem delovanju živčnega sistema in tvorbi rdečih krvnih celic. Glavni viri B12 so meso, mlečni izdelki in jajca. Vegani in vegetarijanci so še posebej izpostavljeni pomanjkanju B12 in morajo razmisliti o dopolnilih.

Kaj pa minerali

Tudi minerali so snovi, ki jih telo nujno potrebuje, čeprav v zelo majhnih količinah. Kot pišejo na spletni strani Inštituta za nutricionistiko, gre za anorganske snovi, ki jih delimo na makroelemente – natrij, kalij, kalcij, magnezij, klor, fosfor in žveplo – ter mikroelemente – železo, jod, baker, cink, kobalt, krom, selen, fluor, mangan, molibden. Pomanjkanje posameznih elementov je pri ljudeh po navadi redko, saj rastlinska in živalska hrana vsebuje dovolj teh snovi. »Pomanjkanje pa je vseeno mogoče pri dolgotrajni enolični prehrani ali prevelikem vnosu vlaknin, ki lahko vežejo nekatere minerale. Potrebe po mineralih se povečajo tudi pri dolgotrajni driski, v nosečnosti, pri dojenju in nekaterih boleznih,« še pišejo strokovnjaki inštituta.

Kalcij

Kalcij je bistven za močne kosti in zobe ter normalno delovanje mišic in živcev. Najdemo ga v mlečnih izdelkih, oreščkih in semenih ter nekateri zelenjavi. Osebe s pomanjkanjem kalcija lahko razmislijo o prehranskih dopolnilih.

Železo

Železo je ključno za tvorbo hemoglobina, ki prenaša kisik v celice. Vsebujejo ga rdeče meso, stročnice in špinača. Ženske med menstruacijo ali nosečnostjo pogosto potrebujejo dodatek železa.

Magnezij

Magnezij je esencialni mineral, ki igra ključno vlogo pri številnih bioloških procesih v telesu. Ena njegovih najpomembnejših funkcij je sodelovanje pri delovanju več kot 300 encimov, kar vpliva na presnovo, mišično delovanje in živčni sistem.

Magnezij pomaga pri sprostitvi mišic in preprečuje krče. To je še zlasti pomembno za športnike in druge ljudi, ki se ukvarjajo s telesno aktivnostjo. Obenem ima ključno vlogo pri vzdrževanju zdravega srca in ožilja. Pomaga pri uravnavanju srčnega ritma, krvnega tlaka in ohranjanju prožnosti arterij. Magnezij je pomemben za regulacijo ravni sladkorja v krvi. Pomanjkanje magnezija je povezano s tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2.

Naravni viri magnezija vključujejo oreščke, semena, polnozrnate izdelke, temno listnato zelenjavo in morsko hrano. Včasih se lahko priporoči prehranski dodatek magnezija, zlasti za tiste, ki imajo pomanjkanje ali težave z absorpcijo iz hrane.