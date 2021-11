MOVEMBER

Gorazd Dominko Srakar: Rak ni najhujše, kar se lahko zgodi človeku

November, ki je že vrsto let proglašen za movember, je mesec, ki je namenjen opozarjanju na raka mod in prostate. V društvu OnkoMan so tudi letos pripravili vseslovensko osveščevalno kampanjo o raku mod.