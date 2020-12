Gladke površine so raj za koronavirus

Sodelovali so: povezovalec Klemen Kralj (Krka), izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med. (IMI), dr. Andrej Steyer, univ. dipl. mikrobiol. (IMI), in Luka Prem (Krka). FOTO: Jure Makovec/STA

Nedvomno je novi koronavirus močno posegel v naše vsakdanje življenje. Da bi preprečili širjenje okužb, je nujno upoštevanje navodil stroke in preventivnih ukrepov, med katerimi je zelo pomembno razkuževanje prostorov, površin in predmetov.Na to so na sredini virtualni okrogli mizi, ki jo je organizirala Krka, opozorili slovenski strokovnjaki: izr. prof. dr., dr. med., predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (IMI), dr., univ. dipl. mikrobiol., z IMI,, dr. vet. med., in, dr. vet. med., oba iz novomeške Krke.Sestavni del preventivnih ukrepov za zaščito pred boleznimi, tudi covidom-19, je redno razkuževanje. »Najbolj nevarne so gladke površine, na katerih je virus sars-cov-2 najbolj obstojen,« je opozoril dr. Petrovec in dodal, da je obstojnost novega koronavirusa odvisna tudi od tega, v kakšnem matriksu je prisoten na površini. »Kadar človek zakašlja, je lahko virus tako v drobnih kot v velikih kapljicah ali celo koščkih sluzi, v katerih je odpornost virusa proti zunanjim vplivom veliko večja,« je pojasnil.Zato moramo površine, na katerih bi lahko bili, skrbno očistiti in razkužiti s sredstvom, ki ima čim širši spekter delovanja. Poleg novega koronavirusa namreč na nas prežijo številni drugi nevarni mikroorganizmi in virusi. Pozorni moramo biti predvsem na površine, na katerih je največje tveganje za prenos okužbe; dr. Petrovec je izpostavil kljuke in toaletne prostore. Opozoril je, da drugačna pravila veljajo za okolje, v katerem se zadržujejo ljudje s potrjeno okužbo s covidom-19, saj je dokazano, da so v takem okolju v kratkem času z virusom kontaminirane velike površine. Če v normalnih okoliščinah zadostuje razkuževanje našega doma enkrat na mesec oziroma pogosteje, če imamo majhne otroke in hišne ljubljenčke, moramo, če imamo doma bolnega, razkuževati bistveno pogosteje, nekatere površine tudi večkrat na dan.Strokovnjaki so opozorili, da moramo biti pozorni pri izbiri razkužilnega sredstva in izbrati tisto, ki je dokazano učinkovito proti novemu koronavirusu. Takšen je izdelek novomeške Krke ecocid S, katerega učinkovitost so nedavno potrdili v laboratoriju IMI. »Ker smo vpeti v preiskave in diagnostike sars-cov-2, smo pri testiranju ecocida S uporabili klinični izolat virusa, osamljenega v spomladanskem valu. Delo z virusom je zahtevalo 3. varnostno stopnjo. Rezultati so pokazali, da ecocid S hitro in učinkovito uniči koronavirus,« je pojasnil rezultate njihovega standardiziranega testa dr. Steyer.Dodajmo še, da ima ecocid S širok spekter delovanja proti virusom, bakterijam in glivicam, kar je bilo potrjeno v skladu s strogimi standardi EU. Je v obliki vodotopnega praška, kar omogoča preprosto shranjevanje in prevoz. »Za učinkovito splošno razkuževanje zadošča 1-odstotna delovna raztopina, ki jo na površini pustimo učinkovati 15 minut. Glede na nove rezultate testiranja in okoliščine pa lahko uporabniki čas razkuževanja po lastni presoji ustrezno prilagodijo,« je povedal Luka Prem.