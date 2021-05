Gibanje za sklepe

Pomembna je zmernost pri športnih obremenitvah.

Pomembna predpriprava

Eden od najpogostejših vzrokov za bolečino je obraba hrustanca.

Boleči sklepi so pogosti spremljevalci starosti, s to se namreč povečuje tudi pojavnost degenerativnih sprememb sklepov, ki se kažejo kot obraba hrustanca, poškodba meniskusov v kolenu, vnetne spremembe tetiv, slabša prožnost sklepne kapsule in podobno. Največkrat se starejši ljudje z bolečimi sklepi ne ukvarjajo pretirano in vse bolj kot ne pripišejo težavam v starosti. Vse to vodi v začaran krog in še dodatno poslabšanje stanja sklepov ter pogosto pojavljanje bolečine v njih.S slednjimi se spopadajo tudi mlajši ljudje, predvsem tisti, ki pretiravajo z njihovo obremenitvijo. Kot pravi specialist ortopedske kirurgije, dr. med., iz centra za ortopedijo in športne poškodbe Artros, gibanje samo ne bi smelo povzročati bolečin v sklepih. Če pa je obseg gibanja povečan nad povprečjem posameznika ali so obremenitve ekstremne, pa se lahko pojavi vnetje sklepa, tetiv, burze, kar športnik zazna kot bolečino. To lahko delimo glede na vzrok njenega nastanka, ki je lahko poškodba ali preobremenitev. Primer poškodbe je zvin gležnja, primer poškodbe zaradi preobremenitve pa je vnetje tetive v ramenskem sklepu. Bolečina se kaže različno glede na njen vzrok, pravi sogovornik. »V prvem primeru se praviloma pojavi ostri tip bolečine, topa, tiščoča bolečina pa je prisotna v primeru daljše obremenitve sklepa z otekanjem in pojavom sinovitisa.« Eden od najpogostejših vzrokov zanje je obraba hrustanca – osteoartritis. »Pogost vzrok za boleče sklepe so tudi različna vnetna dogajanja v smislu tendinitisa in burzitisa. V obeh primerih se bolečina ojača ob intenzivnejših obremenitvah,« pravi Lahajnar.Da učinkovito pozdravimo boleč sklep, je najpomembneje ugotoviti, kaj povzroča bolečino. V osnovi ločimo dva načina zdravljenja. »Pri konservativnem zdravljenju so najpomembnejše terapevtske vaje pod vodstvom fizioterapevta. Potek močno skrajšamo s sočasnimi protibolečinskimi, protivnetnimi terapijami, kot so visoko energijski laser (HIL), magnetoterapija (SIS), TECAR in ultrazvočna terapija. V primeru poškodbe, ki je bodisi akutna bodisi kronična, pomembne znotrajsklepne ali obsklepne strukture, kot je na primer poškodba meniskusa, vezi ali hrustanca, pa je potrebna operacija. S tem zelo učinkovito odpravimo izvor bolečine v sklepu,« pove specialist ortopedske kirurgije.Seveda je za sklepe treba skrbeti od mladosti, najboljši način za to je gibanje, ki naj bo redno in zmerno, športna dejavnost pa naj obvezno vključuje ustrezno predpripravo. To pomeni, da je pred intenzivnejšimi aktivnostmi treba narediti ogrevalne in raztezne vaje, ob koncu fizičnega udejstvovanja pa raztezne vaje in postopno ohlajanje. Kot poudarja specialist ortopedske kirurgije Andrej Lahajnar, je pri ohranjanju zdravih sklepov pomembna zmernost športnih obremenitev, nobeno pretiravanje oziroma ekstremizem nista dobra. »Z vzdrževanjem tako imenovane kondicije ali bolje rečeno telesne pripravljenosti se občutno zmanjša verjetnost pojava poškodb,« pravi. Vedeti je treba, da poškodbe močno pospešijo potek degenerativnih procesov sklepa in pojav bolečine v poznejšem starostnem obdobju.