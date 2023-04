Gibanje za dolgoživost

Zdravnik je delil skrivnost, kako živeti dlje, s tem se ukvarja znanost in tudi vsak med nami se sprašuje, kako živeti dlje in obenem zdravo. Razkril je nekaj zelo preprostega: telesna aktivnost ni nujna le za boljše splošno zdravje, ampak lahko tudi niža tveganje za prezgodnjo smrt, in to za kar 50 odstotkov, pravi ameriško-kanadski zdravnik Peter Attia. »Telovadba je tista sprememba, s katero lahko vplivamo na dolžino in kakovost svojega življenja, a jo premalo izkoriščamo,« pravi. Najboljša je kombinacija vadbe moči in kardio treninga, ki naj bi bila del običajnega, rednega gibanja, pravi in še, da je treba paziti tudi na zadosten vnos beljakovin.

Redna vadba preprečuje tudi kognitivni in fizični upad.

Za dolgoživost je pomembna moč (del redne vadbe naj bo torej dviganje uteži, če jih nimamo, lahko dvigamo plastenke vode), nikakor pa ne smemo pozabiti na kardio-respiratorno vadbo, poudarja. Če smo popolni začetniki, zadostuje pol ure na teden, šest dni v tednu, svetuje. Prava količina vadbe je seveda odvisna od posameznika, njegove telesne kondicije. Vadba moči bo, kot pravijo na znani ameriški kliniki Mayo, poleg tega okrepila kosti (kar je zelo pomembno, zlasti v starosti), pomagala vzdrževati zdravo telesno težo oziroma izgubiti kilogram ali dva odveč, izboljšala kakovost življenja, pomagala ublažiti nekatera kronična stanja in celo izostriti um.

Pomembna je tudi aerobna vadba, pri tej mišice potrebujejo več krvi in kisika kot v mirovanju, srce in pljuča delajo močneje, s tem črpajo več krvi in kisika po telesu, postanemo močnejši. Če se vrnemo k treningu moči: moral bi biti naložba v starost, saj nas močne kosti in mišice varujejo pred padci in nam omogočajo, da se dolgo v starost ukvarjamo s tistim, kar nas veseli. Močnejši ko smo, bolje nam bo. Na teden naj bi vadbi moči posvetili od 45 do 60 minut.

Trening moči naj bo naložba v starost. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Gibanje ne preprečuje samo fizičnega upada, ampak tudi kognitivno pešanje. Za možgane je torej zelo pomembno, prav tako kakovosten spanec in zdrava prehrana. Naj bo bogata z zelenjavo in sadjem, vlakninami, zdravimi maščobami. »Vadba je najmočnejše orodje, ki ga imamo v kompletu orodij za izboljšanje zdravja, ki vključuje prehrano in spanje,« pravi. In še, da je treba poskrbeti tudi za vsakodnevno sproščanje.