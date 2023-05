Gibanje varuje prostato: zmanjšuje možnost za raka in motnje erekcije

Skrb za zdravje prostate je v odrasli moški dobi izrednega pomena, z ustrezno preventivo je mogoče preprečiti ali pa vsaj pravočasno odkriti težave in nevarna obolenja, zato stroka vse bolj v ospredje postavlja zdrav življenjski slog z zadostnim gibanjem in raznoliko prehrano na čelu.

Čim manj soli in sladkorja

Z zdravimi odločitvami lahko pripomoremo k zdravju vseh organov v telesu, tudi prostate, poudarek pa naj bo na raznolikih živilih s sadjem in zelenjavo na čelu, ki naj bosta na jedilniku vsak dan. Strokovnjaki priporočajo polnozrnat kruh namesto belega, prav tako testenine. Rdečega mesa, predelanih mesnin, polpripravljenih obrokov ter zamrznjene in hitre prehrane naj bi jedli čim manj, kot vir beljakovin so veliko primernejši riba, perutnina in jajca. Med maščobami naj bodo na vrhu seznama oljčno olje, oreški in avokado. Sladkanim pijačam se je najbolje odpovedati, sladkarije naj bodo le občasna pregreha. Soli naj bo v obrokih čim manj, alkohol pa na mizi le ob posebnih priložnostih in v zelo omejeni količini.

Prehrana naj bo raznolika.

Ni zdravega življenjskega sloga brez zadostnega gibanja, poudarjajo strokovnjaki, redna rekreacija lahko pomaga preprečevati debelost, ki prinaša številna tveganja, in tudi rakava obolenja; številne študije so pokazale, da telovadba zmanjšuje možnost za pojav raka na prostati, povečanje prostate in tudi motnje erekcije, poleg tega pomaga zmanjševati smrtnost pri moških, ki že trpijo za rakom prostate. Sedeč življenjski slog je zelo nevaren tudi za prostato, zato ga velja omejevati, kolikor je mogoče: med delom za računalnikom, denimo, si velja privoščiti čim več premorov s poskoki, počepi in razteznimi vajami, najmanj tri ure na teden pa naj bo gibanje intenzivno. Najboljše so aerobne vaje, kot so hitra hoja, hoja navkreber, kolesarjenje in tek.