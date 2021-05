Gibanje krepi samozavest

Telesna dejavnost je varovalni dejavnik, vpliva na telesno in duševno zdravje ter kakovost življenja.

Dalo nam bo energijo. FOTO: Solisimages/Getty Images



Krepimo in raztezamo

Sprehodi, kolesarjenje, vrtnarjenje, hoja v hribe so zelo koristni. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Začetnikom naj krepilne in raztezne vaje postanejo vsakodnevna desetminutna rutina.

Zdaj že vsi vemo, da gibanje zelo dobro vpliva na telo, zato nikoli ni prepozno za začetek in se potrudimo, da pri tem vztrajamo. Že 30 minut gibanja na svežem zraku izboljša počutje in miselni proces. Če ga bomo podaljšali in vadbo intenzivirali, pa bomo še izboljšali fiziološko delovanje telesa, ohranili in razvili mišično maso, porabili odvečno maščobo ter hkrati prekrvili vsa telesna tkiva in dvignili odpornost.Za krepitev zdravja se priporoča zmerna telesna dejavnost, za katero je značilno, da poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost, v knjižici Gibanje zapišez Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Gibanje povečuje tudi telesno presnovo, in sicer na od tri- do šestkratno raven od tiste v mirovanju. Pri visoko intenzivni telesni dejavnosti se posameznik oznoji in zasope, telesna presnova pa se poveča na najmanj šestkrat višjo raven od tiste v mirovanju.« Za ohranjanje zdravja in znižanje tveganja za nastanek bolezni bo dovolj, da smo fizično aktivni le del dneva, za odrasle zadostuje že pol ure telesne dejavnosti, za otroke in mladostnike pa dvakrat toliko, pravi Drevova.Pozitivne koristi redne telesne dejavnosti so velike: je varovalni dejavnik, saj vpliva tako na telesno kot duševno zdravje in kakovost življenja. Različne epidemiološke raziskave so pokazale, da varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi kosti in mišice, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije ter pomaga pri krepitvi samozavesti, pravi Drevova. V kombinaciji z ustrezno prehrano varuje pred čezmerno telesno težo in debelostjo. Strokovnjaki zlasti poudarjajo pomen redne vadbe, občasna in neustrezno intenzivna telesna dejavnost v nasprotju z redno lahko namreč prinaša tveganje, ki je večje kot pričakovani pozitivni učinek na zdravje.Strokovnjaki za šport svetujejo tistim, ki dolgo niso bili fizično aktivni, da športno dejavnost začenjajo postopno in poslušajo svoje telo. Če se nekdo desetletje ni ukvarjal z določeno dejavnostjo, ne more začeti tam, kjer je pred leti končal, začeti je treba kakšno stopničko nižje in aktivnosti stopnjevati do te mere, da bo spet v dobri kondiciji. Strokovnjaki priporočajo, zlasti začetnikom, da jim krepilne in raztezne vaje postanejo vsakodnevna desetminutna rutina. Dan je dobro začeti tako, da najprej, ko vstanemo, naredimo raztezne vaje. Če čez dan nimamo dovolj časa, da bi se fizično razgibali, bo dobro tudi, če bomo med gledanjem televizije naredili kakšen počep ali dvignili ter zadržali noge od tal, če ležimo na hrbtu.Pomembno je, da smo telesno dejavni vsak dan. Ne pretiravamo, intenzivnost vadbe stopnjujemo postopoma. Če želimo biti bolj dejavni, v tedenski program vadbe vključimo 300 minut aerobne telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti ali 150 minut aerobne telesne dejavnosti visoke intenzivnosti. Vsaj dvakrat ali trikrat na teden dodajmo vaje za moč in gibljivost.Naše telo je ustvarjeno za gibanje. Sprehodi v naravi, športne igre s prijatelji, kolesarjenje, vrtnarjenje, ples, hoja v hribe, tek in številne druge možnosti, ki jih v naravi lahko opravljamo sami ali s prijatelji, blagodejno vplivajo na naše počutje in pomagajo ohranjati zdravje.