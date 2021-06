Gibanja naj bo ravno prav

Ob poškodbi si vzemimo čas za okrevanje.

Bolečine v mišicah in sklepih je zagotovo izkusil že vsakdo od nas. Pomlad in poletje sta pri mnogih obdobje intenzivne telesne vadbe, sploh po omilitvi protikoronskih ukrepov so se mnogi zapodili v priljubljene telovadnice, drugi pa telesno vzdržljivost in moč urijo na prostem.Zmernost je zlato pravilo vsake oblike rekreacije, pretiravanje ni nikoli dopustno, poudarjajo strokovnjaki, saj zanesljivo vodi v poškodbo, nelagodje ali zmanjšano učinkovitost same vadbe. Tako si najpogosteje pridelamo udarnine, zvine sklepov, natrganine mišic in poškodbe mehkih tkiv ter mišične krče; pri večini poškodb si lahko pomagamo sami, in sicer s kratkotrajnim hlajenjem prizadetega ali oteklega dela, z masažo s hladnimi oblogami, ledom ali hladilnimi geli (a le na nepoškodovani koži) večkrat na dan, povijanjem, dvigom poškodovanega uda in predvsem počitkom ter izogibanjem dejavnosti, ki nam je povzročila škodo – kar je seveda za marsikoga najmanj sprejemljiv ukrep. Plavanje je odlična sprostitev za mišice in sklepe ter nadvse primerno za okrevanje po poškodbah, zato ga v kopalni sezoni redno uvrščajte med športne dejavnosti.Pri hujših poškodbah, če sumimo, da je morda poškodovana tudi kost, ko bolečina ne popušča, ko je premikanje poškodovanega predela nemogoče, ko oteklina vztraja in se pojavi tudi rdečina, je nujen obisk zdravnika, ki nas bo ustrezno oskrbel in nam svetoval glede okrevanja. K športni dejavnosti se vedno vračamo postopoma, in sicer ob izvajanju vaj za pospešitev zdravljenja, povečanje gibljivosti in ponovno okrepitev prizadetega dela ter preprečevanje bolečin. Pozor: vzrok za bolečine v mišicah in sklepih ni nujno poškodba, v ozadju je lahko tudi kaj drugega. Recimo, morda ni krivo pretiravanje pri športni dejavnosti, ampak ravno nasprotno, mirovanje! Sedeči življenjski slog, delo za računalnikom in pogosta prisilna drža povzročajo preglavice čedalje več ljudem, zato razmislite, kako bi lahko v vsakdanjik vključili raztezne vaje in vsaj pol ure intenzivnejšega gibanja. Tudi revmatična obolenja prizadenejo mišice, kosti, hrustanec in vezi ter povzročajo okorelost in hude bolečine ter omejujejo gibanje.Bolečine v mišicah in sklepih lahko spremljajo tudi virusno obolenje, lahko pa so posledice uživanja nekaterih zdravil.