Frizer razkril najpogostejše napake, ki jih delamo pri umivanju las

Slavni frizer, ki ima na youtubu več kot tri milijone naročnikov, je pokazal, kako si pravilno umivati glavo, in razkril najpogostejše napake, ki jih ljudje delamo pri pranju las, s čimer jih poškodujemo.Ena najpogostejših napak je pretirana uporaba šampona oziroma drgnjenje lasišča, kar povzroča lomljive lase in njihovo izpadanje. »Večina ljudi si tako samo zavozla lase. Mislijo, da bodo tako čistejši, in vem, da prija, a to je narobe.« Lasje so zaradi tega težji, bolj lomljivi in se vozlajo, pa tudi lasišče ne mara grobosti.Poleg tega ženske z dolgimi nohti nikakor ne bi smele z njimi drgniti po temenu, kjer je koža najbolj ranljiva. Lasišče je treba počasi in nežno masirati od enega ušesa do drugega in nato postopek ponoviti v obratni smeri. »Tudi če se vam zdi, da ste nežni, bodite še nežnejši, vaši lasje vam bodo hvaležni, lepši in bolj sijoči bodo,« zatrjuje Brad.Brad je odgovoril tudi na vprašanje, ali je lase boljše prati s hladno vodo, zaradi katere naj bi bili lasje bolj sijoči, ali s toplo, ki bolj odpira povrhnjico las, zaradi česar se lasje bolje čistijo. Po njegovem je najboljša mlačna voda, ker vroča lase suši. Da se vrnemo h količini šampona: priporoča ga manj, približno za polovico jušne žlice, ne glede na to, ali imate dolge ali kratke lase. Če so lasje zelo umazani, jih je boljše šamponirati dvakrat z manjšo količino kot enkrat z več šampona.