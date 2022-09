Fizioterapija ni masaža – in brez znoja ni uspešne rehabilitacije

Poletje se končuje, vračamo se na delovna mesta in v hektični vsakdan, v katerem marsikdaj preprosto zmanjka časa ali pa volje za telesno dejavnost. Morda se bomo ponovno znašli v obdobju dela od doma, ki pa je prineslo ogromno težav predvsem v ledvenem delu hrbtenice.

Ljudje so navajeni določenih položajev, aktivnosti in obremenitev, in če nimajo nikakršnih bolečin, so te obremenitve primerne za njihovo telo. Vsaka sprememba tega ravnovesja, kot sta drugo delovno okolje, odvzem rekreacije (tudi če je telovadba za starejše enkrat do dvakrat tedensko), lahko povzroči bolečine. Takih primerov je bilo po prvem valu pandemije zelo veliko in večina pacientov je potožila, da so se bolečine začele, ko so bile ukinjene rekreativne športne dejavnosti.