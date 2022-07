Bodite fit tudi poleti

Da sta za ohranjanje zdravja in dobrega počutja zelo pomembni zdrava prehrana in vsakodnevna telesna aktivnost, je verjetno že vsakomur jasno. A da to dosežemo, se je treba toliko disciplinirati, da smo pri hrani zmerni, pri telesni dejavnosti pa tudi. Slednje še posebno velja za poletje, ko visoke temperature telesu prinašajo dodatne obremenitve.

Izogibamo se aktivnosti neposredno na soncu med 10. in 16. uro.

Hitro se lahko zgodi, da bomo ob pretirani telesni aktivnosti dehidrirali in utrpeli še druge neprijetnosti, kot so mišični krči ali slabost. Pomembno je, da se izogibamo naprezanju v delu dneva, ko so temperature najvišje, torej med 11. in 16. uro. Kot pravijo strokovnjaki, so pravila rekreacije poleti gibanje ob pravem delu dneva, torej zjutraj ali zvečer, in ob tem še ustrezna hidracija.

Če se pojavi slabost, se takoj ustavimo. FOTO: Torwai, Getty Images

Nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da se poleti že zaradi visokih temperatur naše telo prekomerno segreva, in če v tem času ne poskrbimo za dovolj velikega vnosa tekočine, bomo že brez telesne aktivnosti lahko imeli težave. Piti je treba dovolj vode, lahko tudi zeliščnih nesladkanih čajev in v manjši meri naravnih sokov, izogibati pa se je treba kofeinu in alkoholu. Ker se z znojenjem izgubljajo tudi elektroliti, jih je treba nadomestiti.

Ker se z znojenjem izgubljajo tudi elektroliti, jih je treba nadomestiti.

Poleg tega moramo kožo zaščititi z ustreznimi kremami in lahkimi oblačili, ki UV-žarkom onemogočijo, da bi jo poškodovali.

Ne precenimo se

Ena večjih težav, ki se dogaja precej pogosto in na katero opozarjajo osebni zdravniki, je, da ljudje vse leto niso aktivni, potem pa želijo v času dopusta, v 14 dnevih ali največ mesecu dni, vse nadoknaditi. Tisti, ki so bili dlje neaktivni, morajo začeti vadbo postopoma. Srce in ožilje, skeletne mišice, vezi in sklepi namreč niso navajeni na napore.

Popiti je treba dovolj tekočine. FOTO: Peopleimages, Getty Images

Vedeti je treba, da se že pri aktivnem športniku, če tri tedne miruje in ne trenira, moč srčne mišice zmanjša na raven neaktivne osebe. Zato zdravniki in tudi trenerji priporočajo vadbo večino dni v tednu, tako vzdržljivostno kot vaje za moč ob postopnem stopnjevanju obremenitev. S kakšnimi obremenitvami začeti, je odvisno od vsakega posameznika. Pomembno je, da se utrujenost ob telesni vadbi ne stopnjuje, ampak vadimo toliko, da se lahko regeneriramo. Dober znak stopnje vadbe je srčni utrip. Za vsakega je primerna zmerna vadba, kar pomeni za osebe, stare okoli 30 let, utrip okoli 130 udarcev, stare okoli 50 let okoli 120 udarcev, in za stare okoli 70 let okoli 100 udarcev na minuto.