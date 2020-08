Eterična olja, ki najučinkoviteje blažijo pike komarjev

Da so komarji nadležni in da nam hitro uničijo poletni večer, je vsem dobro znano, posledice srečanja z njimi pa so dolgotrajne in neprijetne. Na srečo jih nekatera eterična olja učinkovito ublažijo. Eterično olje sivke To ne blaži le stresa, temveč pomiri tudi prizadeto kožo, saj omili srbečico in oteklino, ki je posledica pika komarja ali druge žuželke. Eterično olje čajevca Tudi olje čajevca pomirja prizadeto kožo, omili srbečico in oteklino. Olje poprove mete Prijetno ohladi kožo, odpravlja draženje in srbečico. Ob tem deluje kot repelent in preprečuje nadaljnje napade komarjev. Olje kamilice Že stoletja se ta rastlina uporablja kot sredstvo za nego razdražene kože. Zaradi protivnetnega učinka blaži tudi pike komarjev in drugega mrčesa. Evkaliptovo olje Kakor olje poprove mete ohladi in pomiri razdraženo kožo. Olje bazilike Učinkuje protivnetno, protimikrobno in pomiri kožo, ki je prizadeta zaradi pika mrčesa. Pozor! Ne glede na to, da omenjena olja blagodejno vplivajo na kožo in jo pomirijo, nanjo nikoli ne nanašajte nerazredčenih, temveč jih vselej zmešajte z baznim, denimo mandljevim ali olivnim oljem: 15 mililitrom baznega olja dodajte 5 kapljic eteričnega in z mešanico negujte prizadeto mesto. Za nego otroške kože bo dovolj, če boste 15 mililitrom baznega olja dodali eno kapljico eteričnega.