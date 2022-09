Erekcijo lahko zavira strah

Za večino moških je nekaj najhujšega, če pri seksu odpovedo, včasih je morda za to kriva le utrujenost ali pa, da jih partnerica oziroma partner preprosto ne vzburi. Povsem drugačna je lahko zgodba, če se ta težava pripeti v trenutkih, ko si seksa želijo, a jih korenjak ne uboga. V starosti do 40 let ima motnjo erekcije desetina, po 40. letu pa je ta številka bistveno višja, največ težav imajo moški, starejši nad 60 let. Če se težave stopnjujejo iz meseca v mesec, v ozadju najverjetneje tiči organski vzrok, saj je ta kriv za 80 ali celo 90 odstotkov težav z erekcijo. Med najbolj ogroženimi so zagotovo tisti, ki veliko kadijo in pogosto pijejo alkohol. Oboje namreč uničuje notranjo stran ožilja, kar na dolgi rok seveda privede do težave.

Moški s tovrstnimi težavami mora najprej spremeniti življenjski slog; priporočljivo je več gibanja in uživanja zdrave prehrane (sadja, zelenjave, izdelkov iz polnozrnate moke, rib), čim manj alkohola in, če je le mogoče, popolna prekinitev kajenja. Ob vsem tem je treba preveriti zdravila, ki bi lahko vplivala na erekcijo. Če ne pomaga niti sprememba načina življenja, sledi zdravljenje, najprej tablete, injekcije in na koncu operacija.

Blažimo stres

Na trdnost korenjaka lahko zelo negativno vpliva stres. Pogosto se namreč izkaže, da je lahko prav ta največji problem. Bodisi izhaja iz napornega dela v službi bodisi gre za utrujenost, v ozadju je denimo lahko strah pred neuspehom. Vse to spodbuja aktivacijo simpatičnega vegetativnega živčnega sistema, ki direktno inhibira erekcijo. Moški uspešnost v postelji povezujejo s samopodobo, in nezadovoljiva spolnost je lahko v partnerski zvezi velika težava. Strah pred neuspešno penetracijo slabo erekcijo še dodatno zavre, pojasnjujejo urologi. Med psihološke vzroke strokovnjaki uvrščajo tudi depresijo, strah pred prezgodnjim izlivom in nezadovoljstvo z lastnim telesom.

Ob čudežni modri tabletki morate imeti tudi željo po seksu. FOTO: Guliver/Getty Images

Predstava o tem, da vse to lahko reši čudežna modra tabletka, je nekoliko napačna. Na trgu res obstajata dve vrsti tablet, in sicer t. i. kratko- in dolgotrajno delujoče. Prve je treba vzeti uro pred spolnim odnosom, moški ima nato v eni uri možnost erekcije. Seveda tableta ne bo pomagala, če ne boste imeli želje po seksu, erekcija namreč ne pride sama. Pri drugih vrstah tablet, ki jim rečejo tudi vikend tablete, pa je bistvo to, da držijo 36 ur. Ravno zato jih večina vzame v petek, da se lahko čez vikend, ko niso obremenjeni s službo in drugimi obveznostmi, predajo posteljnim užitkom. A tudi v tem primeru velja, da mora imeti moški željo po seksu. Pa seveda denar, saj tablet ne financira zdravstvena zavarovalnica.

Lahko je napoved infarkta

Vsekakor velja, da moški s starostjo potrebujejo več stimulacije za doseganje erekcije. »Ko jo dosežejo, faza platoja traja dlje in orgazem je krajši. Ko pride do izliva, lahko traja nekaj dni, preden imajo spet lahko spolni odnos. Razen erektilne disfunkcije so tu še pomanjkanje spolne želje in težave z izlivom in orgazmom. Erektilna disfunkcija je pogosto opozorilni znak, da se je pojavil in napreduje proces ateroskleroze, zato je lahko pri kronični erektilni motnji pri moškem, starejšem od 40 let, erektilna disfunkcija znak za srčno-žilno tveganje. Pri 70 odstotkih bolnikov z erektilno disfunkcijo so s preiskavo srčnih žil dokazali bolezen koronarnih žil že dve leti pred simptomi, kot so bolečine pri srcu ali srčni infarkt. Krvne žile v penisu imajo namreč manjši lumen kot srčne arterije, zato se prej zamašijo in zaprejo, erektilne motnje pa se pojavijo prej kot srčne ali možganske težave,« je pred dnevi za Delovo prilogo Generacija+ razložila Frosina Krstanoska, internistka, hematologinja, specialistka spolne medicine v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.