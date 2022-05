Ena žlica majoneze ima približno 100 kalorij. Po navadi jih pokončamo več

Verjetno veste, da morate za uspešno hujšanje zaužiti manj kalorij. Vendar je treba vedeti, kako naj se to zgodi prav vsak dan. Seveda, zdravnik ali dietetik lahko pomagata sestaviti načrt s pravo kombinacijo vadbe in spremembo prehrane, o tem v Poletu pišemo že dvajset let, z dodatkom, da je vse v naših rokah, tako glede telesne vadbe kot tega, kar zaužijemo.

Pred kratkim smo pisali o senzorični sitosti, o tem, da jemo z očmi in drugimi čutili tudi, ko nismo lačni, in kako zvita je prehrambna industrija. Zdi se, da so prehrambeniki najboljši prijatelji farmacevtov. Preberite na Polet.si