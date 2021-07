Eliksir za močne in zdrave lase

Kopriva je rastlina z veliko hranljivimi snovmi, ki koristijo tudi lasem in lasišču. Bogata je z vitaminom C, ki zagotavlja dober pretok krvi in krepi korenine las, vsebuje vitamine B, vitamina E in K ter molibden in železo. Vsi ti so zavezniki lepih las, zato so pripravki iz koprive dobrodošli pri zagotavljanju njihovega zdravja in lepote. Naravna maska Eden od načinov, kako koprive vključiti v nego je naravna maska, za katero potrebujete žličko sesekljanih listkov koprive, žličko repinčevega olja in žličko medu. Vse sestavine dobro zmešajte in si masko pred umivanjem nanesite na lase, počakajte pol ure, nato pa jih umijte kot običajno.



Drugi način je uporaba čaja iz koprive: pol kilograma svežih listov prelijte z vrelo vodo, počakajte eno uro, precedite in si s koprivnim čajem po umivanju splaknite lase.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: