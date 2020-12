Dve sestavini za zaščito pred bakterijami in virusi

Med in česen sta že od nekdaj znana po svojih pozitivnih učinkih na zdravje. Kadar se združita, pa je njun vpliv še močnejši, zato se pozimi pred virusnimi in bakterijskimi okužbami zavarujte s preprostim pripravkom, ki mu z vidika preventive praktično ni para. Nepremagljiva kombinacija Sestavine: česen in tekoči med.

Priprava: Olupite toliko stokov česna, da z njimi napolnite steklen kozarec poljubne velikosti.

Česen prelijte s tekočim medom, kozarec dobro zaprite in ga postavite na hladno, temno mesto. Občasno ga obrnite.

Pod kozarec postavite papir ali krpo, saj lahko zaradi fermentacije česna del vsebine izteče.

Po tednu dni se bodo na površini pojavili mehurčki, po približno mesecu dni pa se bo fermentacija ustavila in tedaj lahko z namenom preventive uživate tako pripravljeno zdravilo. Žlička na dan Stroki česna bodo mehki in z okusom po medu, vsak dan si privoščite žličko pripravka, ki znatno okrepi odpornost.