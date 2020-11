Dve odlični kombinaciji živil za lepoto in zdravje

Nekatera živila so sama po sebi zdrava. Ker to veste, jih redno umeščate na jedilnike. Da pa bi še bolj izkoristili njihovo moč, jih kombinirajte s hrano, ki okrepi njihove učinke. Poglejte dve kombinaciji, ki sta v hladnem delu leta za lepoto in zdravje nepogrešljivi. Zelena zelenjava in agrumi Če je skrb za zdravje ena od vaših prioritet, si zagotovo velikokrat privoščite zeleno solato ali drugo zeleno zelenjavo. Ta na zdravje in lepoto vpliva z več vidikov, še učinkovitejša pa je v družbi agrumov.

Zelena solata s sokom limone ni le okusna, temveč pospešuje tudi prebavo, hkrati C vitamin iz soka limone pripomore k absorpciji železa iz listnate zelenjave ter spodbuja nastajanje kolagena v organizmu, kar pomeni, da ta kombinacija pozitivno vpliva na dobro počutje, močno odpornost ter gladko kožo. Fižol in neoluščen riž Na prvi pogled neobičajna družba, ki pa ne zagotavlja le zdravja, temveč pripomore tudi h vitki postavi, saj zaradi vlaknin in beljakovin dolgo ohranja sitost.

Rjavi riž vsebuje veliko koristnih mineralov, med njimi kalij, cink in železo. Ob tem pa še sestavljene ogljikove hidrate in premore nizko energijsko vrednost.

Stročnice, kamor sodi fižol, so bogate z vlakninami in beljakovinami ter zato nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane. Kombinacija obojega pa združuje za zdravo telo nepogrešljive snovi ter prinaša prav takšne učinke.