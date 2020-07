Dve jabolki na dan varujeta pred sladkorno boleznijo

Izsledki raziskave, ki so jo objavili v časopisu British Medical Journal, so podali odgovor na vprašanje, koliko sadja in zelenjave moramo na dan zaužiti, da bi preprečili sladkorno bolezen tipa dve.



V študiji je sodelovalo 9.745 posameznikov, pri katerih je bila sladkorna bolezen že diagnosticirana, in 13.662 zdravih prostovoljcev. Strokovnjaki so med drugim preverjali količino vitamina C in karotenoidov v njihovem telesu ter ugotovili, da je pri posameznikih, pri katerih je teh snovi v organizmu dovolj, za polovico manjše tveganje za nastanek diabetesa tipa dve. In še nekaj: prostovoljci z manjšim tveganjem za to presnovno motnjo so dnevno zaužili 508 gramov sadja in zelenjave, tisti z večjim pa le 274 gramov.



Ker povprečno jabolko tehta 250 gramov, bi lahko rekli, da je že z dvema na dan mogoče znatno vplivati na zdravje.



Poleg sadja in zelenjave na manjše tveganje za sladkorno bolezen vplivajo tudi cela žita. Varujeta že dva z njimi bogata obroka tedensko v obliki ovsene kaše, polnozrnatega kruha ali drugih, z njimi bogatih živil.